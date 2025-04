Trzaskowski chce debaty z Nawrockim, podał termin, godzinę i zasady. „Wystarczy panu odwagi?”

Trzaskowski zamieścił na swoim profilu na platformie X nagranie. - Panie Karolu Nawrocki, słyszę, że chce pan debatować. Zapraszam – mówił Trzaskowski w nagraniu. „Uczciwe zasady, największe telewizje” - napisał. „Czekam. Odwagi, Panie Nawrocki” - dodał w komentarzu towarzyszącemu nagraniu.

Reklama

- Tylko ostrzegam: trzeba będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy. Już w najbliższy piątek o godzinie 20.00 czekam na pana w Końskich. Wystarczy panu odwagi? - zapytał Trzaskowski.

Nawrocki wzywa Trzaskowskiego

Karol Nawrocki, popierany przez PiS kandydat na prezydenta, pod koniec marca wezwał Trzaskowskiego do debaty, która miała dotyczyć bezpieczeństwa. Kandydat „obywatelski” zorganizował wtedy w Końskich konferencję, podczas której mówił, że obecna sytuacja geopolityczna, presja migracyjna czy realizacja kontraktów zbrojeniowych oraz rozwój polskich sił zbrojnych wymagają jasnych deklaracji od kandydatów na prezydenta. - Dlatego staję dzisiaj w Końskich, aby wezwać Rafała Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa, do debaty na temat przyszłości bezpieczeństwa państwa polskiego – mówił Nawrocki.

Kandydat popierany przez PiS mówił, że przyszły prezydent powinien potrafić podejmować „męskie, twarde decyzje” i nie być „zakładnikiem żadnego środowiska politycznego, środowiska partyjnego, a przede wszystkim zakładnikiem brukselskich salonów”.