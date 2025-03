Tym bardziej warto się zastanowić, co w tej sytuacji leży w interesie Polski. Inne kraje powinny iść naszym tropem i zwiększyć wydatki na zbrojenia. Silne i współpracujące ze sobą armie europejskie na pewno będą bardzo ważne dla odstraszania Rosji. Silne armie państw europejskich są również w długofalowym interesie USA bez względu na to, czy amerykańskie wojska będą tu stacjonować i w jakiej liczbie. Nie mamy żadnego interesu w tym, by wyjechały. To nie Europa chce ich wyjazdu, takie ostrzeżenia pojawiają się ze strony USA. Jak pisze „The Washington Post” jednym z tematów londyńskiego szczytu były właśnie obawy o wycofanie się amerykańskich wojsk z Europy, bo takie miały być sugestie samego Trumpa. To jego bliski współpracownik Elon Musk promuje pomysł wyjścia Stanów z NATO.

Dlaczego Rosji zależy na ośmieszonej, słabej militarnie, skłóconej wewnętrznie i skonfliktowanej z Ameryką Europie?

Co leży w interesie Rosji? Jak największe upokorzenie Zełenskiego. Odbieranie mu mandatu zarówno politycznego, jak i moralnego w kalkulacji rosyjskiej obniża jego możliwości negocjacyjne. Im słabszy Zełenski, im słabsza Ukraina, tym więcej Rosja może ugrać na negocjacjach pokojowych. W interesie Rosji jest też jak największe skłócenie Europy ze sobą i ze Stanami Zjednoczonymi. Bo współpracujący ze sobą europejscy przywódcy, budujący silną antyrosyjską koalicję, są dla Kremla niebezpieczeństwem. Kreml chce wmówić Europie, że jest słaba i w starciu z potęgą Rosji bezradna. Podobnie jak sojusz Europy z USA. I tak długo, jak tylko to będzie możliwe, trzeba będzie robić wszystko, by go utrzymać. Cała reszta to gra na polityczny użytek wewnętrzny.

Prawicowi komentatorzy i politycy murem stający za Trumpem bez względu na to, co robi, muszą się zastanowić, w której drużynie chcą dalej grać. W czyim interesie jest dziś atakowanie Europy, która próbuje przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo Ukrainy po deklaracjach USA?