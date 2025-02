– Mam sygnały, że obywatele, którzy przybyli tutaj z Ukrainy, sprawiają problemy w kolejkach do szpitali i do przychodni. Jestem zdania, że Ukraińcom nie powinno się żyć w Polsce lepiej niż Polakom. Jestem Polakiem, mam obowiązki polskie – mówił podczas konferencji w Bełchatowie Karol Nawrocki. Od początku agresji Rosji na Ukrainę to Konfederacja posługiwała się opowieścią o lepszym traktowaniu Ukraińców niż Polaków. Teraz PiS w reakcji na spadek sympatii Polaków do Ukraińców uderza w sąsiadów potrzebujących pomocy. Waldemar Buda publikuje fałszywe zdjęcia luksusowych samochodów Ukraińców w Polsce, a Nawrocki dystansuje się od przyjęcia Ukrainy do UE i NATO.

Wcześniej stanowisko PiS było radykalnie inne. Za rządów Mateusza Morawieckiego Ukraińcom przyznano w Polsce specjalny status, a PiS był za ich akcesją do międzynarodowych sojuszy oraz wysyłaniem wojsk NATO do Ukrainy. Punkt widzenia PiS zależy od punktu siedzenia. A konkretnie od sondaży.

Karol Nawrocki przeciwko szczepionkom, choć zachęcał do nich PiS

Podobnie w przypadku szczepień. Niespodziewanie wystąpił przeciw nim Nawrocki, choć w czasie pandemii to rząd PiS walczył z ruchami antyszczepionkowymi i zachęcał do przyjmowania wakcyn przeciw Covid-19. PiS dostosowuje się do nastrojów społecznych, Konfederacja stoi przy swoim stanowisku bez względu na sondaże.

Komu mają wierzyć Polacy? Jeśli w wyborach prezydenckich startuje kandydat, który konsekwentnie głosił swoje tezy, i drugi, który dostosowuje je do bieżącej sytuacji, to komu uwierzy elektorat? Mając do wyboru oryginał i podróbkę, wybór będzie oczywisty.