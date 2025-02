Jędrzej Bielecki: Po spotkaniu Trump-Macron wahadło wychyla się w stronę Ukrainy

Czytaj więcej Dyplomacja Emmanuel Macron chce uratować Ukrainę Prezydent Francji będzie w poniedziałek przekonywał Donalda Trumpa, aby nie poszedł na ustępstwa wobec Kremla. Być może to ostatnia szansa.

Trump do tego stopnia zapalił się do tej idei, że stwierdził, iż na obecność europejskich żołnierzy zgadza się Putin. To zapewne nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, bo oznaczałoby, że Kreml przystał na zachowanie ukraińskiego suwerennego państwa, choć w okrojonych granicach. Jest to jednak jasny sygnał, że Waszyngton jest gotowy wesprzeć pomysł Macrona.

Mimo wielu ustępstw Trumpa Putin nie zszedł ze swoich warunków. Prezydent USA uznał więc, że teraz trzeba nacisnąć na Moskwę

Skąd ten nagły zwrot w podejściu Donalda Trumpa do Ukrainy? Prezydent USA w pewnym momencie pochwalił swojego francuskiego gościa twierdząc, że ma znakomite umiejętności biznesowe i potrafił przekonać go do swoich koncepcji. To jednak wątpliwa wersja. W ostatnich dniach Trump wyszedł w znacznym stopniu na przeciw oczekiwaniom Putina. Powiedział, że Ukraina nie przystąpi do NATO i nie odzyska utraconych terytoriów. A także zapewnił, że amerykańscy żołnierze nie będą bezpośrednio zaangażowani w Ukrainie. Jednak Kreml nie zareagował na to żadnymi ustępstwami. Utrzymał maksymalistyczne żądania: kontroli nad całą Ukrainą, jej demilitaryzacji czy obalenia obecnego prezydenta. Trump uznał więc, że to jest moment w negocjacjach, kiedy musi nacisnąć na Rosjan. A nie ma na to lepszego sposobu, niż włączenie do negocjacji Zełenskiego i Europejczyków. Trump liczy na to, że Putin widząc, iż tak dobrze zapowiadające się dla Rosjan porozumienie wymyka mu się z rąk, zejdzie ze swoich warunków.

- Całe życie zajmowałem się dealami. Nie ma dla mnie nic ważniejszego, jak ten, który wprowadzi pokój – ujawnił swoje intencje Donald Trump.