Jednak nie zmienia to faktu, że w naszej najnowszej historii na prośbę USA duże kontyngenty wojskowe wysłaliśmy do Iraku i Afganistanu. Przypomnę tylko, że w przypadku tego pierwszego wsparcia, ówczesny francuski prezydent uznał, że straciliśmy „dobrą okazję, by siedzieć cicho”. Poza doświadczeniem militarnym, które było zyskiem z tych misji i politycznym potwierdzeniem naszej solidności sojuszniczej, to misje były kosztowne i zginęli w nich polscy żołnierze.

Pomoc Ukrainie: Pierwsi już byliśmy

Przypomnę też, że to Polska jako pierwsza masowo zaczęła pomagać Ukrainie, jeśli chodzi o dostawy ciężkiego sprzętu. Jak teraz podchodzimy do ewentualnej misji wojskowej w tym kraju? – To będzie długofalowy wysiłek i zobowiązanie. Z tego punktu widzenia ostrożnie trzeba podchodzić do deklaracji. Szczególnie kiedy głównym zadaniem polskiego wojska musi być przygotowywanie się do obrony wschodniej flanki NATO i co rozumieją nasi sojusznicy. Do tego dochodzą sprawy związane chociażby z zawiłą historią polsko-ukraińską i oczywistym wykorzystywaniem naszej obecności w Ukrainie przez Rosję w propagandzie ukierunkowanej na budowanie podziałów. Tego problemu nie mają nasi partnerzy z zachodniej Europy – wyjaśniał niedawno na łamach „Rzeczpospolitej” Dariusz Łukowski, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Co możemy zrobić? – Zaangażowanie militarne nie musi natomiast oznaczać obecności bezpośrednio na terenie Ukrainy. Możemy się zaangażować np. w osłonę przestrzeni powietrznej za pomocą polskiego lotnictwa czy też wsparcie obrony cyberprzestrzeni. Do tego dochodzi potencjalne zaangażowanie Polski w zapewnienie zaplecza operacyjnego i logistycznego dla działań stabilizacyjnych – odpowiadał prezydencki minister.

Biorąc pod uwagę, że nie ma obecnie żadnego porozumienia ukraińsko–rosyjskiego i nie wiadomo, na jakich zasadach, dokąd, na jak długo i z jakim mandatem ewentualnie będą wysyłani żołnierze, braku deklaracji o wysyłaniu Wojska Polskiego na Ukrainę nie uznaję za błąd. Wręcz myślę, że to ruch roztropny.

Po spotkaniu europejskich liderów w Paryżu wydatki na obronność będą większe

Drugą osią rozmów w Paryżu było zwiększenie finansowania na obronność. Rzecz oczywista: zdolności wojskowe są w prostej mierze pochodną środków, jakie na nie dany kraj przeznacza. I w tym obszarze jesteśmy znacznie bliżej konkretu. Po spotkaniu Donald Tusk opowiedział o trzech ważnych kwestiach. Po pierwsze, będzie wyłączenie wydatków na obronność z limitu zadłużenie w UE, co odsuwa wchodzenie w procedurę nadmiernego deficytu. Po drugie, wkrótce KE przedstawi propozycję, jak wykorzystać wspólne środki na obronność. „Wkrótce” rozumiane jako „przed kolejną Radą Europejską”, czyli w połowie marca. Po trzecie, będzie propozycja dotycząca banku, który będzie inwestował w obronność.