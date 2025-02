Europa budzi się do działania ws. Ukrainy. Polska to wielki nieobecny

W poniedziałek Emmanuel Macron zwołał w Paryżu szczyt przywódców „krajów chętnych i zdolnych do działania” w sprawie wojny na wschodzie. Czas goni, bo już we wtorek w Rijadzie spotykają się szefowie dyplomacji USA i Rosji. Po deklaracjach z ostatnich dni czołowych przedstawicieli administracji Donalda Trumpa żywa jest obawa, że Ukraina zostanie okrojona o rosyjskie zdobycze, ale i bez gwarancji, że Putin w przyszłości nie wznowi ofensywy.

Kampania wyborcza

W tej sytuacji dwa mocarstwa atomowe, Francja i Wielka Brytania, zapowiedziały, że wyślą żołnierzy do Ukrainy, aby zabezpieczyć trwałość ewentualnego zawieszenia broni. Innego sposobu na to nie ma, skoro Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO. – Kto zapewni gwarancje bezpieczeństwa? Zrobimy to my, Europejczycy – powiedział szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot. A premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer napisał w „Daily Telegraph”, że choć „nie przychodzi mu lekko” zaangażowanie brytyjskich żołnierzy w potencjalne starcie z wrogiem, to jest to konieczne, bo „po raz pierwszy w naszym pokoleniu znaleźliśmy się w chwili rozstrzygającej o bezpieczeństwie kontynentu”. Możliwość dołączenia do takiej operacji zasygnalizowały państwa bałtyckie i Szwecja.

W tym układzie wielkim nieobecnym staje się Polska. – Nie przewidujemy wysłania polskich wojsk do Ukrainy – mówił przed odlotem do Paryża premier Donald Tusk.

Czytaj więcej Polityka Tusk o Polsce, Ukrainie i bezpieczeństwie w regionie. "Potrzebujemy Europy i USA" Polska jest zdecydowana współpracować w kwestii bezpieczeństwa Ukrainy wspólnie z Unią Europejską, sojusznikami europejskimi – takimi jak Wielka Brytania i Norwegia – a także przede wszystkim z USA - powiedział przed wylotem do Paryża premier Donald Tusk. W stolicy Francji europejscy liderzy spotkają się na nadzwyczajnym szczycie poświęconym wojnie na Ukrainie.

Na jego stanowisko wpływ ma kampania prezydencka. – To nie tylko geopolityka i rozgrywka z Trumpem. Tusk czyta badania. Wie, jakie są nastroje społeczne. W Polsce nie ma apetytu na narażanie żołnierzy na ryzyko w Ukrainie – mówi „Rz” ważny polityk PO.