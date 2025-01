Dlaczego Donald Tusk najpierw mówi bezpieczeństwie, a dopiero potem o problemach gospodarczych

Ale w tej obietnicy krył się warunek. Wszystko będzie się układać dobrze, jeśli Polacy wybiorą prezydenta z obozu obecnie rządzącego. Wtedy skończy się chaos prawny, wtedy bogactwo i rozwój wrócą do Polski. Zresztą te słowa, że przez pierwsze pół roku Polska będzie trwała w systemie prawa i bezprawia równocześnie, brzmiały dość złowróżbnie. Jakby premier zapowiadał, że to, z czym mamy dziś do czynienia – chaos prawny, zarzuty opozycji, że premier zawiesił praworządność itp. – to dopiero pierwsze salwy totalnej wojny, z którą będziemy mieli do czynienia do czasu wyborów prezydenckich.

Prezydent Andrzej Duda przestrzega przed zmarnowaniem owoców rozwoju 10 lat jego prezydentury

Jeśli ktoś miał co do tego wątpliwości, to prysły podczas orędzia noworocznego Andrzeja Dudy. Prezydent wystąpił nie jako głowa państwa, nie jako przywódca kraju i wszystkich Polaków, ale jako samozwańczy przedstawiciel opozycji. To co mówił to jasny sygnał, że nie zamierza przespać ostatniego półrocza swej prezydentury, ale że wykorzysta wszystkie narzędzia do tego, by pomóc obozowi prawicy. Widać to było w każdej niemal części jego orędzia, gdy krytykował rząd za to, że zakwestionował szanse rozwoju naszego kraju, który w czasie 10 lat jego prezydentury – jak opisywał Duda – kwitł.

Wymienił tu dziurę budżetową, problemy służby zdrowia, rezygnację z ambicji rozwojowych poprzez opóźnienia w budowie CPK i elektrowni atomowej. Akurat za te trzy ostatnie sprawy Duda mógłby i powinien mieć pretensje do rządów PiS. Problem z dostępem do służby zdrowia nie pojawiły się nagle po wyborach 15 października 2023 roku, ale były konsekwencją braku odwagi poprzedniego rządu przy reformowaniu systemu. I to PiS przespał swoje osiem lat rządów, jeśli idzie o budowę elektrowni atomowej, przygotowania przyspieszyły dopiero w ostatnim roku rządów, po wybuchu wojny w Ukrainie. Znacznie więcej w ciągu ośmiu lat rządów PiS mógł też zrobić, by CPK stało się rzeczywistością. Pod tym względem tempo prac obecnego rządu nad oboma tymi projektami wcale nie odbiega od tego, co było wcześniej.

To tylko mały wycinek, ale dobrze pokazuje, że postrzeganie rzeczywistości przez Andrzeja Dudę jest czysto polityczne. Tak samo jak wówczas, gdy stwierdził, że za chaos w sądownictwie odpowiadają obecnie rządzący. Biorąc pod uwagę, że dzisiejszy kształt instytucjonalny Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego czy Krajowej Rady Sądownictwa, które są przedmiotem największego sporu, wynika z ustaw, które Duda podpisał, to twierdzenie, że wina za obecny chaos leży po stronie ekipy Tuska jest wręcz skrajnie pisowską narracją.

Prezydent podczas noworocznego orędzia również wysłał sygnał, że wybory prezydenckie w 2025 roku będą miały bardzo wysoką stawkę. Zdecydują one, czy będzie kontynuowany wzrost i rozwój, które Duda przypisuje swojej prezydenturze, czy też wygrają kłopoty gospodarcze i deficyt budżetowy, które dopisał wyłącznie do rachunku rządu Donalda Tuska.