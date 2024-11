Karol Nawrocki – kandydat PiS skrojony pod narodowców

Ale coś nieuchronnego jest również w wyborze Karola Nawrockiego na kandydata PiS. Tak jak Trzaskowski kieruje KO w stronę lewicy, tak Nawrocki otwiera PiS na środowiska konfederackie w ogólności, a narodowe w szczególności. I to również jest miejsce, do którego partię zaprowadziły decyzje Jarosława Kaczyńskiego. Dość powiedzieć, że jeszcze dwie dekady temu Lech Kaczyński i Donald Tusk nie byli aż tak daleko od siebie. Były prezydent brzydził się nacjonalizmem i radykalną prawicą, znacznie mu bliżej było do inteligenckiego centrum. Ale ostatnie lata były dla PiS pod kierunkiem jego brata Jarosława drogą w stronę tożsamościowego radykalizmu.

Postawienie na Nawrockiego jest więc logiczną konsekwencją tej drogi. Nawrocki – choć ledwie przekroczył czterdziestkę, mentalnie jest w czasie walki Narodowych Sił Zbrojnych z narzuconym przez Związek Sowiecki komunizmem, walki toczącej się w lasach Podlasia czy Podhala. To człowiek idealnie nadający się do wielkiej rekonstrukcji historycznej, jaką stała się polska tożsamościowa alt-prawica. I w tym sensie zamiast do PiS-u Ludwika Dorna, Lecha Kaczyńskiego, Kazimierza Ujazdowskiego czy Radosława Sikorskiego, Nawrocki najlepiej pasuje do PiS-u Jacka Kurskiego, Patryka Jakiego, Dariusza Mateckiego czy Dominika Tarczyńskiego.

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki są świetnymi symbolami tego, jaką drogę w ostatnich dwóch dekadach przeszły Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwości. W tym sensie kandydaci są awatarami Tuska i Kaczyńskiego

Czy Trzaskowski i Nawrocki są tylko awatarami Tuska i Kaczyńskiego?

Skoro wybór kandydatów idealnie pasuje do miejsca, w którym dziś znalazły się Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość, można spokojnie postawić tezę, że w maju w wyborach prezydenckich tak naprawdę zmierzą się Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, zderzą się ich wizje polski. Kandydaci będą po prostu kolejnymi awatarami Tuska i Kaczyńskiego. A w efekcie w drugiej turze umiarkowane centrum czy umiarkowany konserwatyzm pozostaną całkowicie bezdomne.