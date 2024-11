Stefan Szczepłek: Witaj druga ligo

Mogli zresztą i kolejne, bo Szkoci, w przeciwieństwie do nas, grali żeby wygrać. Trafili więc w poprzeczkę, w słupek, sytuację sam na sam obronił bramkarz Łukasz Skorupski. Łatwość z jaką przedostawali się pod nasze karne przypominała chwilami mecze z dużo od Szkotów lepszymi technicznie Portugalczykami i Chorwatami.

Reklama

Było im tym łatwiej, że trener Michał Probierz zastosował rzadko spotykany wariant gry bez defensywnego pomocnika. Zorientował się, że go nie ma dopiero w przerwie i wtedy na boisko wszedł Bartosz Slisz.

Czytaj więcej Piłka nożna Polska - Szkocja. Polacy nie pasują do elity, smutne pożegnanie z Ligą Narodów Polacy już po trzech minutach przegrywali ze Szkotami na PGE Narodowym. Zdołali doprowadzić do remisu dzięki efektownej bramce Kamila Piątkowskiego, ale stracili gola w doliczonym czasie i spadli do Dywizji B Ligi Narodów.

Kiedy reprezentacja wygrywa, mamy tendencje do głoszenia peanów pod adresem zawodników, zgodnie z przyjętą zasadą, że „zwycięzców się nie sądzi”. Nie jest to szczególnie mądre, ale niech tam. Kiedy przegrywa, szukamy dobrych stron, starając się znaleźć jakieś plusy, choćby w jednym zagraniu.

Tym razem jest to niemożliwe. Co można powiedzieć o reprezentacji i jej trenerze, skoro w najważniejszym meczu gra ona słabiej niż we wcześniejszych. Nikt się nie wyróżnił, może poza Skorupskim.