Estera Flieger: Lewica wyłożyła się na sztucznej inteligencji. A wystarczyłoby trochę wyobraźni

Prof. Piotr Sankowski, twórca kluczowego dla rozwoju polskich badań nad sztuczną inteligencją ośrodka IDEAS w NCBR, występując w czwartek na konferencji prasowej obok ministrów Krzysztofa Gawkowskiego i Dariusza Wieczorka, zauważył, że temat trafił pod strzechy. Kondycja nauki w Polsce nigdy nie była w centrum zainteresowania polityków. I to się raczej nie zmieniło: choć naukowcy zwrócili się bezpośrednio do Donalda Tuska, premier wciąż się nie odniósł do ich prośby o interwencję, a cedując rozwiązanie na ministra cyfryzacji, pokazał, że traktuje to jako wewnętrzny problem Lewicy, na dodatek rozwiązany, choć wcale tak nie jest.

Zabrakło inteligencji (emocjonalnej) i wyobraźni (politycznej). Jak Dariusz Wieczorek i Maciej Gdula zawalili sprawę IDEAS NCBR

Polityka w sieci informuje, że zasięg postów dotyczących IDEAS NCBR wyniósł 40 mln. Należy więc przyznać, że wiceminister nauki Maciej Gdula, który stał się twarzą szeroko krytykowanych zmian kadrowych w ośrodku, odniósł sukces. Choć wybrał specyficzną drogę popularyzacji wiedzy o rozwoju AI w Polsce.

Na kryzys, którego początkiem była zmiana na stanowisku prezesa IDEAS NCBR (środowisko naukowe zarzuca Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że warunki konkursu nie były transparentne), można spojrzeć od kilku stron: podczas gdy badania nad sztuczną inteligencją dzięki wysiłkowi polskich uczonych mają się bardzo dobrze, Wieczorkowi i Gduli zabrakło inteligencji emocjonalnej i politycznej wyobraźni; ponadto problem dzieli Lewicę (Razem krytykuje ministrów, pozostali politycy ochoczo ich bronią) i dodatkowo ją osłabia, bo jak żadne inne ugrupowanie jest kojarzona z programem dla nauki, a jednak się na niej wykłada.



Kryzys wokół IDEAS NCBR to szansa dla naukowców w Polsce

Trudno jednak w kryzysie nie dostrzec też szansy. W warunkach ekstremalnej polaryzacji brakuje autorytetów. Ale prof. Piotr Sankowski jest powszechnie szanowny, a środowisko trzyma wspólny front w jego obronie. Nazwisko uczonego mogła poznać ta część opinii publicznej, która na co dzień nie zajmuje się tematem rozwoju nauki i AI.



Dobra wiadomość jest również taka, że przebiła się informacja o sukcesach IDEAS: jeszcze do niedawna, jeśli ktoś kojarzył NCBR, to z nieprawidłowościami w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy, tymczasem teraz to historia budowanego od zera ośrodka badawczo-rozwojowego, który łączy naukowców o międzynarodowych osiągnięciach i zapewnia właściwy start doktorantom.