Konflikt o NCBR. Naukowcy chcą interwencji Donalda Tuska

– W naszym przekonaniu sposób wyłonienia nowego prezesa nie był transparentny. Nie wiemy, jakie kryteria zostały przyjęte. Nie mamy też pewności, że nowy prezes będzie w stanie kontynuować misję ośrodka, którą jest prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Piotr Miłoś, lider jednego z zespołów badawczych w IDEAS. – Ideą było stworzenia hubu dla badań nad AI w Polsce. Inaczej: to kuźnia kadr, stanowimy łącznik pomiędzy sektorami państwowym i prywatnym. Zapewniamy przestrzeń dla doktorantów, oferując im konkurencyjną pensję, tak by zatrzymać ich w Polsce.

Naukowcy wzywają premiera Donalda Tuska do interwencji

Na tym nie koniec. Do ministra Dariusza Wieczorka, jak i premiera Donalda Tuska list napisało 30 laureatów prestiżowych grantów European Research Council. Są zaniepokojeni sytuacją w cieszącym się już międzynarodową renomą IDEAS NCBR, skąd za Sankowskim zaczęli odchodzić kolejni badacze związani z takimi uczelniami jak np. Uniwersytet Oksfordzki: „Apelujemy do Panów, by w imię interesu publicznego pilnie wyjaśnić, dlaczego podjęto tak kontrowersyjną i niemerytoryczną decyzję i w miarę możliwości odwrócić jej skutki”.

Co więcej, Donald Tusk otrzyma wkrótce również list od badaczy i entuzjastów (w tym przedsiębiorców) AI w Polsce: wyrażają poparcie dla Sankowskiego i przypominają jego dorobek oraz chcą wyjaśnień, ponownej analizy sytuacji i rewizji decyzji. Także zbierają podpisy – jest ich na ten moment około 800.

Dlaczego to sytuacja w NCBR sprawiła, że konflikt wyszedł poza mury resortu i wymaga reakcji premiera? –Przypadek IDEAS NCBR jest bardzo nośny, bo dotyczy popularnego tematu, czyli AI, oraz osoby o niekwestionowanej reputacji naukowej: prof. Sankowski jest gigantem pod tym względem, trudno szukać osoby większego kalibru w jego branży – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Dariuszem Jemielniak, wiceprezes PAN.



Proszony o wystawienie oceny resortowi badacz zwraca uwagę na to, że trudno go ocenić zbiorczo. Jednocześnie wyraża nadzieję na zmiany: – Są w nim choćby ministrowie Szeptycki czy Gzik, którzy działają w sposób sprawny i niekontrowersyjny. Także wiele ruchów ministra Wieczorka, jak choćby z akademikami, trzeba ocenić jednoznacznie pozytywnie. Nie ma też prób kontroli ideologicznej, choć są ewidentne próby przejęcia kontroli jako takiej, co zdecydowanie niepokoi. Moje ogromne nadzieje z początku kadencji zostały szybko zweryfikowane, teraz liczę przede wszystkim na duży reset w relacjach z resortem.