Estera Flieger: Kogo utopi minister Maciej Gdula – naukę, lewicę czy rząd?

Protest naukowców wobec zmian, które Gdula proponuje w ustawie o PAN, przebija się do opinii publicznej ze zmiennym szczęściem, ale decyzje kadrowe w Narodowym Centrum Badań Nauki i Rozwoju okazują się być cienką czerwoną linią. Wraz ze zmianą kierownictwa zajmującego się sztuczną inteligencją ośrodka IDEAS NCBR – powszechnie szanowanego Piotra Sankowskiego ma zastąpić Grzegorz Borowik – radę naukową jednostki zaczęli opuszczać kolejni badacze związani z takimi uczelniami jak np. Uniwersytet Oksfordzki, zwracając przy tym uwagę na to, że konkurs na nowego szefa nie był transparentny, a decyzje nie mają charakteru merytorycznego. Ponad 30 laureatów prestiżowych grantów European Research Council napisało list do premiera Donalda Tuska i ministra Dariusza Wieczorka: „Jako laureaci grantów ERC, którzy wybrali Polskę jako kraj swojej pracy naukowej, apelujemy do Panów, by w imię interesu publicznego pilnie wyjaśnić, dlaczego podjęto tak kontrowersyjną i niemerytoryczną decyzję i w miarę możliwości odwrócić jej skutki”.

Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafił również list innych badaczy i entuzjastów AI: o interwencję proszą premiera Donalda Tuska naukowcy, jak i przedstawiciele sektora prywatnego, których głos trudno będzie mu zignorować.

„Uniwersytet to nie firma”

Wcześniej do pieca dołożył sam minister Gdula, bo nie dość, że zmiany tłumaczył audytem, który nawet nie dobiegł końca, to zarzucił jednostce, że nie przynosi zysków. Internauci szybko przypomnieli mu, co pisał dla „Krytyki Politycznej” w 2015 roku: „Uniwersytet to nie firma”.

Maciej Gdula najwyraźniej liczył na szybkie pieniądze, zapominając, że nauka to inwestycja długofalowa. Każda zainwestowana w nią złotówka przynosi od 8 do 13 zł wyższego PKB. Wynika to raportu, który powstał rok temu z inicjatywy Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. O ile Donald Tusk mógł założyć, że przeciętnego wyborcę nauka nie zainteresuje, o tyle takie liczby łatwo mogą przemówić do wyobraźni, a temat sztucznej inteligencji – zwłaszcza powiązany z rosnącymi aspiracjami Polaków – wygląda na atrakcyjny.

IDEAS NCBR to nie wszystko: swoje problemy mają Narodowe Centrum Nauki, wspomniany PAN czy Centrum Łukasiewicz. „Mam nadzieję, że Donald Tusk mimo powodzi dostrzeże, co się dzieje w polskiej nauce” – pisze w portalu X prof. Jemielniak.