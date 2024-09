Jędrzej Bielecki: Ukraina – USA. Na wschodzie bez zmian

Plan zwycięstwa Zełenskiego upadł. Przez Joe Bidena

Za tym hucznymi wydarzeniami kryje się jednak bardziej banalna prawda: w relacjach między USA a Ukrainą zmienia się niewiele. „Plan zwycięstwa” Zełenskiego opiera się na przekonaniu Joe Bidena, aby w ostatnich miesiącach swojej prezydentury formalnie zaprosił Ukraińców do NATO, a także dał im jeszcze potężniejsze uzbrojenie i zniósł ograniczenia w jego użyciu. Dzięki temu Kijów mógłby z pozycji siły rozpocząć negocjacje pokojowe z Moskwą.

Tyle że brak sygnałów, aby obecna administracja poszła w tym kierunku. Przeciwnie, Zełenski został przyjęty w Kongresie ze znacznie mniejszym entuzjazmem, niż gdy wystąpił tu po raz pierwszy po rosyjskiej inwazji. Harris nie zamierza więc podejmować zobowiązań wobec Ukrainy, które mogłyby wystraszyć część jej elektoratu. Na 39 dni przed wyborami kraj nie zajmuje się niczym innym, niż nadchodzącym głosowaniem.

Co zrobi Donald Trump z Ukrainą?

Podobna do strategii Harris jest bowiem tak naprawdę strategia Trumpa. Co prawda gra on na izolacjonistycznych nastrojach amerykańskich wyborców, ale co faktycznie zrobi, w razie zwycięstwa, z Ukrainą? Nikt nie wie.

U progu trzeciej rocznicy wybuchu wojny na pełną skalę, konflikt coraz bardziej przypomina mordercze zmagania na froncie francusko-niemieckim w pierwszej wojnie światowej. Parafrazując powieść sprzed blisko stu lat Ericha Marii Remarque’a, można niestety powiedzieć, że na wschodzie bez zmian.