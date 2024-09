Jest wreszcie kwestia zaufania. Ludzie popierają w wyborach nie tylko tego kandydata, który ma ich zdaniem najlepszy program, ale przede wszystkim tego, co do którego mogą być przekonani, że ich nie zawiedzie. Aby pokazać, że kimś takim z pewnością Trump nie jest, Harris przypomniała przestępstwa, o które jest oskarżony, a w jednym przypadku za które jest skazany. Są niezwykle poważne. Mowa o prezydencie, który nie uznał wyniku wyborów w 2020 roku i który znowu podaje w wątpliwość uczciwość obecnych wyborów. Tyle, że chociażby wyrok, jaki wydał sąd w Nowym Jorku za oszustwa podatkowe, nie wpłynął na poziom poparcia dla republikanina. Znaczna część widzów mogła więc we wtorek odnieść wrażenie, że słucha starej, zdartej płyty. Efektu nowości nie było.

Co osłabia wiarygodność Kamali Harris

Zarzucając Harris, że łatwo zmienia swój program, jak choćby w sprawie zakazu wydobycia ropy z użyciem szkodliwego dla środowiska szczelinowania hydraulicznego czy ograniczenia funduszy dla policji, miliarder próbował zasiać u wyborców wątpliwość, czy w razie zdobycia Białego Domu demokratka znowu nie zmieni zdania.

– Przejęła pani wiele z naszych pomysłów jak w sprawie ceł ochronnych – mówił nie bez racji Trump. – Muszę pani podarować czapeczkę z napisem „Uczyń Amerykę Znów Wielką” (Make America Great Again) szydził republikanin.

Propozycja ponownej debaty, niespodziewane poparcie Taylor Swift, dziś najbardziej popularnej gwiazdy popkultury – obóz demokratów przygotował we wtorkowy wieczór szereg innych ciosów w swojego oponenta. Najbliższe dni pokażą, czy to wystarczy, aby odwrócić sondaże w korzystnym dla Harris sondaże. Na razie można mieć co do tego wątpliwości.