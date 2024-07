Weidel już wcześniej wyrażała swoje zdanie na temat terenów byłych Prus, nazywając Niemcy wschodnie „Niemcami Środkowymi”, co sugeruje, że wschód jej kraju leży we Wrocławiu, Opolu czy właśnie w Głubczycach. Słowa te piszę na poniemieckim biurku, stojącym w domu, który prawie dwa wieku temu postawiono dla rodziny niemieckich robotników. Teraz jest to jednak polski dom w niepodległym kraju, na którego granic — jakkolwiek narzuconych decyzją Stalina — naruszanie nie pozwolę nawet w wywodach w niszowym niemieckojęzycznym piśmie. Rozumiem sentyment pani Weidel, ale nie zgadzam się na stojący za jej słowami sens.

Alternatywa dla Niemiec to nie alternatywa dla Głubczyc

„Geograf Bawarski” wspomina o „Lupiglaa”, morawska osada w XII w. nosiła nazwę „Glubcici”, a Czesi na długo przed zjednoczeniem Prus nazywali moje miasto „Hlubcice”. Nie chodzi już jednak nawet o to, że nazwa Głubczyce jest historycznie pierwsza i utrwalona. Za słowami Alice Weidel kryć się bowiem może groźba rewizjonizmu. Niekoniecznie musi to być rewizjonizm spod znaku pięści — wystarczyłoby już jednak jawne kwestionowanie kształtu powojennych granic i podkreślanie, że miasta takie jak Głubczyce były i są własnością Niemiec. Samo to prowadzić może do napięć oraz pogorszenia naszych i tak nadwyrężonych relacji z sąsiadami zza Odry.

Może być także splunięciem w twarz ludziom, którzy — siłowo wyrwani z domów na dawnych polskich Kresach wschodnich — z trudem zbudowali wokół siebie Polskę na nowo.

W żadnym wypadku nie bronię jednak pani Weidel mówić na Głubczyce tak, jak uzna to za stosowne — rozumiem przecież sentyment, jaki czuje, myśląc o historii swojej rodziny. Sam przecież użyłem w tym tekście polskiej nazwy Lwów i wiem, że dla wywodzącej się z Górnego Śląska Niemki moje miasto zawsze będzie zwać się Leobschütz. Fakty są jednak takie, że dla czterech ostatnich pokoleń głubczyczan jest to i będzie miasto polskie, choć o pięknej czeskiej, morawskiej, śląskiej i także niemieckiej historii i kulturze.

Według jednej z legend, nazwa Leobschütz wzięła się od okrzyku „Leo, beschütze mich!” — „Lwie, chroń mnie!”, którego adresatem jest stojący w herbie miasta czeski lew z dwoma ogonami. Choć miał i ma on z pewnością pełne łapy roboty, mam nadzieję, że ochroni nas także przed ciągotami pani Weidel — w razie, gdyby nie był to jednak wyłącznie rodzinny sentyment.