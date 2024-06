Dlaczego decyzja Rafała Trzaskowskiego o ściąganiu krzyży w urzędach dała nową nadzieję prawej stronie?

Ale tu pojawiło się wydarzenie, które sprawiło, że na prawicy zaczęły się pojawiać zupełnie nowe kalkulacje. Po 15 października szanse kandydata obozu prawicy w wyborach 2025 roku wydawały się zerowe. Koalicja otrzymała łącznie ponad 11 milionów głosów, zaś obóz prawicowy (PiS plus Konfederacja) nieco ponad 9 milionów. Niemniej wybory samorządowe, szczególnie na poziomie sejmikowym, pokazały, że pogłoski o śmierci PiS są przedwczesne. Również sondaże pokazują, że PiS wcale tak szybko w nich nie spada, jak wszyscy mogli się spodziewać po oddaniu przez nich władzy. Równocześnie zaś PO tak szybko nie rośnie. I tu na prawicy pojawiają się kalkulacje, że być może Platforma jako partia, ale też i sam Donald Tusk się dość szybko zużywają.

Duża część obozu prawicy doskonale wie, że pojedynku prezydenckim jacyś starzy pisowcy nie mają żadnych szans.

W dodatku kalkulacje prawicy podsyciła decyzja Rafała Trzaskowskiego dotycząca spraw wydawałoby się stołecznych, ale mogąca przesądzić o wyniku przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Jego rozporządzenie o usuwaniu krzyży w urzędach, choć może się podobać liberalnym mieszkańcom dużych miast, było prezentem dla politycznych przeciwników. Mogło pomóc przedstawić Trzaskowskiego jako lewicowego rewolucjonistę wojującego z religią. Sondaże zaś pokazują, że z jego decyzją większość Polaków się nie zgadza. Krytycznie ocenia ją 56 proc, pozytywnie 35 proc. I znów, sprawiło to, że w prawicę wstąpił nowych duch. Bo nawet dla części Trzeciej Drogi decyzja Trzaskowskiego to było już za dużo. I ciężko by było liczyć z tej strony na głos w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Co daje nadzieję na powodzenie kandydata prawicy.

Bocheński? Gawryluk? Mastalerek? Kto może zostać kandydatem prawicy w 2025 roku?

Warunkiem jest tylko to, by go znaleźć. I tu pojawia się największy problem, bo prawica nie ma dziś jednoznacznego kandydata. Nie tylko Jarosław Kaczyński, ale również duża część obozu prawicy doskonale wie, że w takim pojedynku jacyś starzy pisowcy nie mają żadnych szans. Mariusz Błaszczak, Marek Suski, Joachim Brudziński, a nawet Beata Szydło nie będą tą nową jakością, jakiej by Zjednoczona Prawica potrzebowała. Tobiasz Bocheński w Warszawie jakoś się nie sprawdził. A może ktoś z zewnątrz, w rodzaju dziennikarki Polsatu Doroty Gawryluk? Wszystko jest w grze. I tu właśnie wchodzi Mastalerek i wrzuca do wirówki swoje nazwisko.