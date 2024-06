Mówił, że byłby gotowy do podjęcia takiej decyzji, ale czy ja podejmie — tego jeszcze nie wie. Nadejdzie na to czas, jak mówił, między listopadem a lutym.



- Dziś się w ogóle nad tym nie zastanawiam. Niestety są tacy, którzy mnie do tego namawiają - powiedział Mastalerek. Nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, czy namawia go do tego także Andrzej Duda.



Maciej Wąsik w Parlamencie Europejskim? „Będzie tam świetnie pasował”

W wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca, Marcin Mastalerek zamierza oddać głos na prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego. Zapowiedział, że „z czystym sumieniem weźmie zaświadczenie” i pojedzie do Wielkopolski, by na niego zagłosować.



Uważa też, że Parlament Europejski będzie właściwym miejscem dla Macieja Wąsika, który także kandyduje w wyborach. Polityk, dwukrotnie ułaskawiony przez Andrzeja Dudę po skazaniu na 2 lata więzienia za nadużycie władzy w tzw. aferze gruntowej, będzie „świetnie pasował” w Parlamencie Europejskim.



- To człowiek, który walczył z korupcją, a przecież afery korupcyjne w PE były wyświetlane - mówił Mastalerek.