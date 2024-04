Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego ten wynik w miastach muszą sobie wziąć do serca liderzy Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy i Razem budując listy do PE, na których ich kandydaci będą konkurowali z kandydatami KO. Okręgi do PE są bardzo duże i składają się nie tylko z dużych miast — i właśnie te puzzle będą musieli wziąć pod uwagę koalicjanci Platformy nim podejmą walkę przed wyborami 9 czerwca.

Niska frekwencja w II turze wyborów samorządowych to zmartwienie dla wszystkich partii

Ale zarówno koalicjanci PO, jak i sama partia Donalda Tuska, podobnie jak PiS i Konfederacja, będą musiały wziąć pod uwagę jeszcze jeden ważny czynnik: spadającą mobilizację. Frekwencja wynosząca niewiele ponad 30 proc. w drugiej turze oznacza, że do wyborów poszli tylko bardzo zdecydowani wyborcy. Ci wahający się, umiarkowani, pozostali w domu, nie widzieli powodu, by iść do komisji wyborczej. Można kilka punktów procentowych frekwencji zrzucić na karb przeraźliwego zimna i ulew, które przechodziły nad Polską. Ale mimo to wszystkie partie muszą się zastanowić, jak 9 czerwca zmobilizować swoich wyborców.

Wybory europejskie będą bowiem ostatnim sprawdzianem przed wyborami prezydenckimi, które na kilka kolejnych lat ustalą układ wpływów w polskiej polityce. Ciężko będzie wyborców przekonać, by poszli głosować za rok, jeśli w tym roku nie widzą powodu, by zweryfikować poparcie dla partii politycznych przy urnach. Choć oczywiście każdy z typów elekcji rządzi się swoimi prawami.