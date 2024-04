Jaki wynik sprawi, że wybory samorządowe wygra PiS? Co musi się stać, by zwycięstwo ogłosiła Platforma Obywatelska?

PiS gra o najwyższą stawkę. Wie, że teoretycznie możliwe jest – choć coraz mniej – zwycięstwo na punkty z Koalicją Obywatelską w wyborach do sejmików, co byłoby ważnym osiągnięciem. Oddanie władzy ma tu mniejsze znaczenie – PiS ma zbyt małe zdolności koalicyjne, by utrzymać władzę w województwach. Ważniejszy jest sygnał, że pogłoski o śmierci tej partii były przesadzone.

Faworytem tych wyborów jest Platforma. Ale ma ona najtrudniejsze zadanie, bo walczy na kilku frontach. Prestiżowo ważne jest przegonienie PiS – co by się stało po raz pierwszy od 2014 roku. Ale taktycznie ściga się też z Trzecią Drogą, która po wyborach parlamentarnych zyskała najwięcej. Dlatego ostateczny wynik w wyborach sejmikowych może stać się pretekstem do korekty układu sił w koalicji rządzącej. Proporcje wyniku KO, Trzeciej Drogi i Lewicy zdecydują o warunkach, na których toczyć się będzie polityczna walka przez najbliższy rok.

To jest dla największych graczy stawką tych wyborów. Ale czy rzeczywiście o to powinno chodzić w wyborach samorządowych?