Jeżeli ktoś traktuje rower jak środek transportu, to zależy mu na czasie. I nie powinien się zastanawiać, czy warto wybrać drogę przez 452-metrowy most, na którym władze miasta nie wytyczyły ścieżki dla rowerów.

Rafał Trzaskowski w programie wyborczym zapewnia, że myśli „o tych, którzy na swój środek transportu wybierają rower”

Od ponad dwóch dekad rower jest dla mnie podstawowym środkiem transportu, korzystam z niego co najmniej 300 dni w roku. W ostatnich latach słyszę od władz miasta hasła nawołujące i innych do przesiadania się z samochodów na rowery. I przy okazji miłe zapowiedzi. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski w swoim wyborczym „Planie na Warszawę” napisał: „Myślimy też o tych, którzy na swój środek transportu wybierają rower”.

Ten sam Trzaskowski kilka tygodni przed wyborami samorządowymi 2024, które odbędą się 7 kwietnia, mówił o rowerach, co prawda o tych wypożyczanych, ale jednak rowerach: „to jest bardzo tani i sensowny środek poruszania się po mieście". A przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska dodawała: „Mam nadzieję, że będziemy jeździć na rowerach coraz więcej, coraz częściej i że ten system miejskich, ale także i prywatnych rowerów, będzie się rozwijał”.

Nowy most świadczy jednak o tym, że władze Warszawy nie myślą o tych, „którzy na swój środek transportu wybierają rower”, i nie zależy im na tym, by wielu innych wybierało. Wolą, by mieszkańcy i goście stolicy podjechali samochodem i przeszli się na drugą stronę Wisły mostem. Samochodem – to wersja bardziej ekologiczna, ale nadal nie tak jak rower – mogę też podjechać do jakiejś stacji drugiej linii metra i dotrzeć w pobliże mostu. I, znowu, przejść się, bo – jak powiedział prezydent Trzaskowski podczas oficjalnego otwarcia – „piesi mają absolutne pierwszeństwo”.

Nowy most nad Wisłą jest symbolem podejścia warszawskiego ratusza do rowerzystów

Nowy most to zresztą nie jest jedyny przykład niepoważnego traktowania roweru jako środka transportu. Drogi rowerowe kończą się nagle, zwłaszcza w centrum, często przy mostach. Władzom wydaje się, że wystarczy pomalować kilka metrów jezdni na czerwono i to już jest ścieżka rowerowa. Nie, po kilku czerwonych metrach już nie jest. Problemem jest też niewielka liczba stojaków, o które zresztą trzeba rywalizować z rowerami i hulajnogami elektrycznymi z wypożyczalni.