Hołownia i Trzaskowski chcą być rozgrywającymi w koalicjach w sejmikach dzięki swojemu wynikowi. Lewica liczy, że dzięki wzmocnieniu tematu aborcji w ostatnich miesiącach i kampanii Magdaleny Biejat w Warszawie uda się jej osiągnąć co najmniej wynik dwucyfrowy. Ale pewności co do mobilizacji, frekwencji i rozkładu sił wieczorem 7 kwietnia nie ma nikt. I to łączy sztabowców z różnych partii.