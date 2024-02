Artur Bartkiewicz: Dwa lata wojny Rosji z Ukrainą. Nadzieja umierająca w Awdijiwce

Tuż przed drugą rocznicą wojny najeźdźczej rodem z najmroczniejszych lat XX wieku rosyjski walec wyparł Ukraińców z Awdijiwki. To niewielkie, przed wojną liczące ok. 30 tys. mieszkańców miasto, nazywane było — z racji swojego położenia — bramą do Doniecka. Doniecka — czyli stolicy obwodu donieckiego, jednego z dwóch, w których w 2014 roku rozpoczęła się rebelia wspieranych przez Moskwę separatystów. To tu rzucono ziarna wojny, które zakiełkowały zimą 2022 roku. Utrata Awdijiwki oznacza, że Ukraińcy znów o krok oddalają się od przywrócenia suwerenności nad całością swojego terytorium. I na horyzoncie nie widać żadnych perspektyw, by sytuacja miała się radykalnie zmienić w 2024 roku.



Reklama

Podsumowanie dwóch lat wojny Rosji z Ukrainą PAP

Wojna Rosji z Ukrainą: Co by się stało, gdyby Zachód nie zwlekał z pomocą?

Nigdy nie poznamy odpowiedzi na pytanie co stałoby się, gdyby Zachód nie hamletyzował w sprawie pomocy dla Ukrainy. Gdyby miesiącami nie trwały dyskusje na temat tego czy przekroczenie kolejnych czerwonych linii nie rozgniewa Kremla na tyle, że Władimir Putin sięgnie po swoją nuklearną triadę i zorganizuje koniec świata, o którym co jakiś czas pisze w swojej internetowej twórczości były prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew. Czy jeśli przekażemy Ukrainie HIMARS-y Putin uderzy pięścią w stół? A jeśli wyślemy leopardy i abramsy? Ale ATACMS to już będzie krok za daleko. A F-16? Strach pomyśleć - takie dyskusje trwały i trwały, aż w końcu przekroczyliśmy wszystkie te czerwone linie, świat się nie skończył, ale gdy Ukraińcy byli wreszcie gotowi do kontrataku, Rosjanie okopali się tak mocno, że front udało się przesunąć co najwyżej o kilka-kilkanaście kilometrów. Po czym znów ruszył rosyjski walec — i tak doszliśmy do Awdijiwki.



A dziś Zachód ma do zaoferowania Ukrainie przede wszystkim słowa, słowa, słowa. USA weszły w cykl wyborczy i dalsza pomoc dla Ukrainy stała się zakładnikiem rozgrywki między Partią Demokratyczną a Partią Republikańską, Joe Bidenem a Donaldem Trumpem. Europa oddała Ukrainie to co mogła a teraz ma problem z wywiązaniem się z obietnicy dotyczącej przekazania Ukraińcom miliona pocisków artyleryjskich. Owszem — gospodarczy potencjał samej tylko Europy wielokrotnie przewyższa rosyjski, ale na razie potencjał ten służy głównie dobrobytowi Europejczyków. I dopóki punkt ciężkości nie zostanie przesunięty w stronę zbrojeń na Władimirze Putinie nie zrobi on dużego wrażenia, bo nie zbombardujemy Rosjan naszymi pralkami czy zmywarkami.