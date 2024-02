Ale tam gdzie można powiedzieć już wszystko, słowa tracą jakiekolwiek znaczenie. Jeśli dziś, 116 dni po wyborach, można postawić takie zarzuty władzy, która dopiero co przejęła rządy, to co Kaczyński powie wyborcom za pół roku, za rok, za dwa, podczas kolejnej kampanii wyborczej do parlamentu? Nie będzie już skali do jeszcze straszniejszych metafor, bo co? Oskarży Tuska, że jest zombie albo że jest przywódcą gangu pedofilów? Gdy słowa tracą swoje znaczenie, zostaje już tylko krzyk. Albo przemoc. Niech jednak Bóg Polskę ustrzeże od przemocy, dość już mamy wojny u swoich granic. Tym bardziej gdy sytuacja międzynarodowa staje się niebezpieczna, a dalsza pomoc USA dla Ukrainy zostaje wstrzymana.

Czy Jarosław Kaczyński sam wierzy w to, że Tusk jest gotów mordować politycznych przeciwników?

Drugie fundamentalne pytanie dotyczy tego, po co to wszystko mówi Jarosław Kaczyński. Czy wierzy we własne słowa? Czy chce tylko wywołać polityczny efekt? A może po prostu pragnie desperacko zwrócić na siebie uwagę. Zamiast zajmować się naprawdę poważnymi sprawami, uwaga opinii publicznej zwraca się ku kolejnej przepychance, ku kolejnej skandalicznej wypowiedzi Kaczyńskiego. Jakby Prezes PiS nie wierzył, że w normalnym trybie jest w stanie coś powiedzieć ważnego i przyciągnąć uwagę mediów oraz opinii publicznej.

W środę wieczorem przez ponad dwie godziny zaproszeni eksperci dyskutowali w Kanale Zero o sensowności budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Debata przyciągnęła setki tysięcy widzów i jest jednym z najbardziej komentowanych tematów w sieci we czwartek. Ale zamiast merytorycznego głosu w tej debacie, która – jak pokazują liczby – naprawdę ludzi interesuje, Kaczyński woli straszyć politycznymi zabójstwami.

Jak widać, to już nie genialny strateg, jak go kiedyś nazywano, ale sfrustrowany polityczną porażką, czujący zbliżającą się emeryturę starszy pan, który desperacko próbuje znów być w centrum uwagi. Po ludzku smutne, a dla kraju szalenie niebezpieczne.