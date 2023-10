Skuteczność decyzji prezydenta zweryfikuje dopiero Sejm, głosując nad wotum zaufania dla premiera i jego gabinetu. Potrzeba do tego bezwzględnej większości głosów. Jeżeli to się nie uda, inicjatywę przejmuje Sejm. Następnie, gdyby posłom nie udało się powołać rządu, inicjatywa znowu wraca do prezydenta.

W efekcie komponowanie stabilnego rządu może zająć nawet trzy miesiące. Wszystko zależy od konfiguracji politycznej i siły większościowej koalicji.

Co dalej z referendum. Czy może zostać powtórzone?

Inną kwestią jest referendum, którego wynik w niedziele wieczorem nie był znany. Wstępne prognozy wskazują, że nie było ono wiążące, gdyż frekwencja nie przekroczyła 50 proc. Zamieszanie związane z wydawaniem kart referendalnych może być jednak przyczyną skarg referendalnych, zmierzających do zakwestionowania plebiscytu w niektórych okręgach.

Niektóre komisje w sposób nieuprawniony pytały głosujących odbierających karty do głosowania, czy wydać również tę referendalną. Po sygnałach, że taka praktyka ma miejsce, zareagowała PKW, wyraźnie wskazując, że jest to niedopuszczalne i sprzeczne z jej wytycznymi. Nie wiadomo, czy i w jakim czasie ten komunikat dotarł do wszystkich 30 tys. komisji.

Niewątpliwie zamieszanie to może spowodować lawinę protestów referendalnych, które będą rozpatrywane w Sądzie Najwyższym. Może to skutkować nawet koniecznością powtórzenia głosowania w niektórych obwodach wyborczych, jednak trudno przypuszczać, aby powtórka miała wpływ na jego ostateczny wynik. Prawu i Sprawiedliwości raczej trudno będzie zmobilizować wyborców do ponownego wzięcia udziału w tym plebiscycie.

Reasumując: po ogłoszeniu wyników wyborów czekają nas długie tygodnie związane z tworzeniem nowego rządu który przejmie władze w Polsce. Zapewne poznamy go dopiero w grudniu.