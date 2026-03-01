Jakub Sewerynik: Czy to czas oczyszczania Kościoła?

”Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!” (Jl 2,12-13), czyli o przemianie

Od dwóch tygodni trwa Wielki Post. To 40 – dniowy okres roku liturgicznego, w którym chrześcijanie przygotowują się do przeżycia świąt paschalnych – tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna go Środa Popielcowa z charakterystycznym obrzędem posypania głów popiołem. Symbolizuje on pokutę. Jest znakiem pokory, pamięci o śmierci oraz nawrócenia. W liturgii jako pierwszy popiół przyjmuje celebrans; jeśli mszę sprawuje biskup, to on skłania głowę jako pierwszy. Media chętnie relacjonują ten obrzęd ze względu na jego piękno i wymowę.

W tym roku jednak w Środę Popielcową większe zainteresowanie wzbudziły zdjęcia biskupa siedzącego w ławie oskarżonych. Kilka dni wcześniej raport częściowy przedstawiła sosnowiecka komisja zajmująca się „sprawami wrażliwymi”. Natomiast w pierwszy piątek Wielkiego Postu abp częstochowski, Wacław Depo, powołał w swojej metropolii analogiczny organ. Czy to czas oczyszczania Kościoła?

Sprawa biskupa Andrzeja Jeża. O co jest oskarżany?

Bp tarnowski Andrzej Jeż został oskarżony o zbyt późne zgłoszenie organom ścigania przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez księży z jego diecezji. Twierdzi, że jest niewinny. Chodzi o art. 240 § 1 kodeksu karnego, który przewiduje karę pozbawienia wolności do lat trzech dla osoby, która mając wiarygodne dane o przygotowaniu, usiłowaniu albo dokonaniu enumeratywnie wymienionych przestępstw, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ich ścigania. Spóźniona denuncjacja dotyczyła dwóch byłych duchownych, którzy łącznie mieli skrzywdzić 98 małoletnich. Od 13 lipca 2017 r. przepis ten obejmuje prawny obowiązek denuncjacji w przypadku powzięcia wiedzy dotyczącej m.in. przestępstw seksualnych wobec osób poniżej 15 lat.