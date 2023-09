Dlaczego Mateusz Morawiecki wymienia Kijów wśród wrogów PiS?

PiS wyrzucił wtedy ministra rolnictwa, domagał się unijnego embarga i sam jednostronnie nakazał zamknięcie polskich granic. Embargo w UE wprowadzono, ale właśnie wygasło, a Bruksela nie chce go przedłużyć. Komisja Europejska wie, że trzeba pomóc Ukrainie sprzedawać jej produkty rolne, bo to jedna z ważniejszych gałęzi gospodarki państwa napadniętego przez Rosję. Po utracie dostępu do Morza Azowskiego i bombardowaniach portów czarnomorskich, eksport przez Europę jest dla Ukrainy kwestią krytyczną.

Dlaczego PiS przestawia wajchę w sprawie pomocy Ukrainie?

PiS wie z kolei, że za niecały miesiąc będą wybory i musi pokazać rolnikom, że walczy o ich interesy. Musi zrobić wszystko, by nie przerzucili poparcia na Konfederację. Ale to działanie tak naprawdę niewiele ma wspólnego z obroną interesów polskiego rolnictwa, jest zaś panicznym przykrywaniem zaniechań rządu, który w ciągu roku nie opracował sensownego systemu pozwalającego na eksport do innych krajów ukraińskich produktów rolnych, ale równocześnie uszczelniającego ten tranzyt.

Zestawienie Donalda Tuska, Berlina i Brukseli z Kijowem to zupełnie nowy wątek w narracji partii rządzącej

By zamaskować swoją niekompetencję, PiS przestawia wajchę i zaczyna pohukiwać w stronę Ukrainy. Rzecznik rządu Piotr Mueller stwierdził, że nie będą przedłużane ustawy gwarantujące specjalny status ukraińskim uchodźcom wojennym. Wszystko po to, by pokazać, że PiS potrafi być tak samo antyukraiński jak Konfederacja.

Tyle tylko, że PiS bierze w ten sposób ukraińskich uchodźców za zakładników w obecnym sporze o ukraińskie zboża. Ukraińcy powinni się cieszyć, że wojna wybuchła półtora roku temu i wtedy rząd okazał Kijowowi pomoc. Gdyby wybuchła dziś, przed wyborami, udzielenie pomocy Ukrainie nie byłoby aż tak oczywista.