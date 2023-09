Złamana solidarność w sprawie importu żywności z Ukrainy. Kijów skarży się do WTO na Polskę

Spór między Polską, Węgrami i Słowacją z jednej strony a Ukrainą z drugiej eskaluje. Po tym, kiedy trzy państwa UE zdecydowały jednostronnie wbrew decyzji Brukseli wprowadzić zakaz importu podstawowych produktów rolnych z Ukrainy (tranzyt przez Polskę nie został przerwany), z różnych stron płynie krytyka.

Ukraina rozczarowana przedłużeniem embarga na zboże przez Polskę

Po pierwsze, rozczarowania nie kryje Kijów, który wniósł skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO). – Myślę, że cały świat powinien zobaczyć, jak państwa członkowskie UE zachowują się wobec partnerów handlowych i własnej Unii, bo może to wpłynąć także na inne państwa – tak decyzję uzasadniał Taras Kaczka, ukraiński minister ds. handlu, w rozmowie z portalem Politico. Z jego wypowiedzi wynika, że najbardziej bolesny dla Ukrainy jest zakaz wprowadzony przez Polskę, bo jesteśmy dla Ukrainy istotnym rynkiem docelowym. Na szczęście dla Ukrainy na wprowadzenie zakazu nie zdecydowała się Rumunia, która jest ważnym kanałem tranzytowym ukraińskiego eksportu.

Komisja Europejska też krytykuje Polskę za przedłużenie embarga na ukraińskie zboże

Po drugie, krytyczna jest oczywiście Komisja Europejska. – Handel jest wyłączną kompetencją UE – przypomniała Miriam Garcia Ferrer, rzeczniczka KE. Na razie Bruksela nie grozi karami, ale przekonuje, że nie ma żadnych podstaw do wprowadzania zakazu eksportu – sytuacja ostatnio ustabilizowała się, korytarze solidarnościowe, którymi przejeżdża przez Polskę ukraiński eksport, znacznie zwiększyły przepustowość. Jednocześnie Ukraina przygotowuje sama środki certyfikowania eksportu, które mają zapobiec gwałtownemu jego wzrostowi. To nie podoba się Polsce. – To nie jest pewne rozwiązanie. UE oddała zadanie kontrolowania eksportu Ukraińcom – powiedział minister Robert Telus.