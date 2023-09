Od afery wizowej po porażkę flagowych projektów PiS, jak elektryczne auto Izera – przykładów niedomagania władz nad Wisłą jest wiele

Różnice między Bukaresztem a Warszawą nie sprowadzają się jednak tylko do odmiennej polityki, coraz bardziej prowokuje pytanie o siłę państwa. Od afery wizowej po porażkę flagowych projektów PiS, jak elektryczne auto Izera – przykładów niedomagania władz nad Wisłą jest wiele. Zapewnienie kontroli i sprawnego tranzytu ukraińskiego zboża zdaje się być tego kolejnym dowodem. To, co jakoś są w stanie zrobić rumuńskie władze, wykracza poza możliwości polskich.

Zamiast dogonić Niemców, zostaniemy przegonieni przez Rumunię?

Rumunia przez lata grała w innej lidze gospodarczej niż Polska. Pogrążona w korupcji, nie mogła uporać się z dziedzictwem brutalnej dyktatury Nicolae Caucescu. W 2007 r. została przyjęta do Unii mimo wątpliwości Komisji Europejskiej, czy jest na to gotowa. Do dziś, w szczególności z powodu oporu Austrii, kraj nie przystąpił do porozumienia o ruchu bezwizowy z Schengen. Od upadku komunizmu przeszło 4 mln Rumunów wyjechało za granicę, jedna piąta ludności kraju.

Jednak w ciągu ostatnich lat Bukareszt nadrobił wiele. Zdaniem MFW z 42 tys. dol. na mieszkańca poziom życia w Rumunii już niewiele odbiega od tego w Polsce (45 tys. dol). O ile zaś nasza gospodarka w tym roku z trudem uniknie recesji, rumuńska rozwija się w przyzwoitym tempie 2,5 proc. Może się więc okazać, że zamiast dogonić Niemców, jak zapowiada Jarosław Kaczyński, zostaniemy przegonieni przez Rumunów.