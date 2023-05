Zuzanna Dąbrowska: Wszyscy agenci Moskwy (i Berlina)

Ponad połowa badanych przez IBRiS uważa, że szef MON Mariusz Błaszczak powinien odejść ze stanowiska. To więcej niż w poprzednich sondażach robionych już po skandalu z rosyjską rakietą odnalezioną w lesie pod Bydgoszczą. A to może oznaczać, że na ministra spada odpowiedzialność nie tylko za brak dbałości o bezpieczeństwo państwa, ale także za fatalne zachowanie później. Widocznie obywatelom nie spodobało się zrzucanie winy na generałów i nieporadne tłumaczenia, że nie poinformowali zwierzchnika o zagrożeniu.

Ministrowi nie pomógł także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Najpierw, broniąc szefa resortu obrony, nazwał dziennikarza TVN pytającego o dymisję „przedstawicielem Kremla”, a potem uściślił, że wszyscy, którzy mają wątpliwości co do zachowania ministra, „biorą udział w akcji sprzyjającej Moskwie”. I nie tylko Moskwie: działania Błaszczaka, zdaniem prezesa, „bardzo nie podobają się w co najmniej jednej stolicy, a może i w drugiej, po innej stronie” – jak mówił w wywiadzie dla „Gazety Polskiej”.

Równanie jest więc proste: albo poparcie dla Błaszczaka, albo agentura Moskwy i Berlina (naraz). Czeska Praga szczęśliwie jeszcze z nami wojny nie toczy, a Bratysława zachowuje pełną neutralność.

Od tego wszystkiego nawet część elektoratu PiS straciła entuzjazm dla Błaszczaka. A tak się dobrze zapowiadał. Otrzymał funkcję wicepremiera, interesująco milczał w sprawach politycznych, świetnie pozował na tle nowej broni i przybrał hollywoodzki image (skórzana kurtka à la Tom Cruise). Milczenie do tego stopnia weszło mu w krew, że choć na czwartkowe posiedzenie sejmowej Komisji Obrony przyszedł, to zaraz wyszedł. Funkcję swojego rzecznika zarezerwował widocznie dla prezesa, dzięki czemu może liczyć na sejmowy wniosek o wotum nieufności.