Bogusław Chrabota: Polowanie na czarownice już się zaczęło

Bo czymże innym jest publiczne wskazanie, że dziennikarz krytycznej dla prawicy stacji jest „przedstawicielem Moskwy”, jeśli nie donosem, kierowanym, nawet jeśli nie do tej (ta bada rosyjskie „wpływy” do roku 2022), to do jakiejś przyszłej komisji.

Kaczyński w swojej wypowiedzi nie owija w bawełnę, nie sugeruje, że dziennikarz jest pod jakimś „wpływem”, tylko wali wprost, że to przedstawiciel władzy Putina. Zostawiając na boku kwestię czysto ludzkiej godności dziennikarza, czy jakiegoś szacunku dla uprawianego przez niego zawodu, stwierdzenie najważniejszego polityka w kraju, że ktoś jest „przedstawicielem” obcego i wrogiego Polsce mocarstwa to nic innego, jak wskazanie jak i kogo ścigać. Do niedawna trudno było podjąć to dzieło bez odpowiednich kroków prokuratury, czy procedury sądowej.

Od piątku mamy już nowy, choć jeszcze nie w pełni legalny (ustawy nie podpisał prezydent) instrument. Ale jeśli Andrzej Duda przepisy podpisze, na podstawie zachowania prezesa Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie widać, jak łatwo dokonać stygmatyzacji, za którą mogą (właściwie powinny) pójść działania komisji. To oczywisty systemowy absurd. Otwarcie nie tyle nawet puszki Pandory, a samych wrót piekieł. Śladem prezesa Prawa i Sprawiedliwości może bowiem pójść każdy wskazując z sensem, czy bez, w sposób uzasadniony, czy nie, osobistych wrogów.