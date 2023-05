Anna Słojewska: Wojna jednoczy Zachód

Wołodymyr Zełenski nieoczekiwanie przybył do Hiroszimy na szczyt G7, gdy stało się jasne, że Waszyngton przestanie blokować dostawy F-16 dla ukraińskiej armii. Decyzja Bidena to przekroczenie kolejnej czerwonej linii w polityce Zachodu wobec agresji Rosji na Ukrainę. Tak jak wcześniej czołgi i systemy obrony przeciwlotniczej, produkowane w USA myśliwce były od kilku miesięcy najbardziej wyczekiwanym przez Ukraińców sprzętem wojskowym. Wiele państw zachodnich długi czas odmawiało ich dostaw, argumentując, że będzie to oznaczało eskalację w relacjach z Rosją, bo F-16 będą mogły służyć do atakowania celów na terenie tego kraju. Przekonywano, że amerykańskie myśliwce nie zmienią biegu wojny i nie osłabią Rosji. Bo dostawa potrwa zbyt długo, szkolenie zajmie miesiące, a nawet wtedy ukraińscy piloci nie będą w stanie w pełni wykorzystać ich możliwości.

Ukraińcy jednak naciskali i najpierw udało im się przekonać sojuszników z Europy Zachodniej – Wielką Brytanię, Holandię, Belgię i Danię. Wreszcie zgodził się także Joe Biden, dając zielone światło na dostawy z innych państw i obiecując wsparcie techniczne oraz szkolenie pilotów.

Czytaj więcej Dyplomacja Szczyt G7. Zełeński zawstydza Południe Niespodziewany przylot ukraińskiego prezydenta do Hiroszimy zmusza do rachunku sumienia przywódców Indii i Brazylii, dotychczasowych sojuszników Putina.

Pewne jest, że dostawa myśliwców nie oznacza z dnia na dzień przewagi Ukrainy w powietrzu. Ale determinacja państw Europy Zachodniej i wsparcie dla niej ze strony USA wysyłają Moskwie dwa ważne sygnały. Po pierwsze, Zachód jest zjednoczony i gotów do naprawdę dużych wysiłków finansowych, jeśli chodzi o pomoc militarną. Po drugie, zamienianie tej wojny w zamrożony konflikt może być nieopłacalne, bo Ukraina ma obiecane wsparcie militarne, które będzie znacząco zwiększało jej zdolności obronne.