Zełenski w przemówieniu do Japończyków porównał zniszczone wojną miasta Ukrainy do Hiroszimy

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 452 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosyjska agresja trwa od 452 dni. Napływają sprzeczne doniesienia na temat Bachmutu - Rosjanie twierdzą, że przejęli kontrolę nad miastem, Kijów temu zaprzecza.

Zełenski, przebywający na szczycie G7 w Hiroszimie, wygłosił przemówienie do narodu japońskiego. - Przybyłem tu z kraju, z którego wojna mogła uczynić tylko cień na kamiennych opowieściach. Ale nasi bohaterscy ludzie zmieniają historię tak, że uczyniliśmy wojnę cieniem - mówił Zełenski, podkreślając, że „na świecie nie ma miejsca na wojnę”.

Prezydent Ukrainy zauważył, że ludzkość przeszła długą drogę i straciła wiele istnień ludzkich w krwawych wojnach. - Ktoś mówi, że historii ludzkości nie można sobie wyobrazić bez wojny. My mówimy, że historia ludzkości powinna przebiegać bez wojen. Ukraina znajduje się w epicentrum wojny zniszczenia. Na naszą ziemię przybyli najeźdźcy, którzy chcą nie tylko podporządkować sobie nas, Ukraińców, Ukrainki. Rosja okłamuje świat, jakby nie było Ukraińców - zwrócił uwagę.

Zełenski chwalił odwagę obrońców Ukrainy. - Gdybyśmy nie byli tak odważni, rosyjskie ludobójstwo przeciwko nam mogłoby się udać, Ukraina i cały naród byłyby cieniem - mówił. - Ale Ukraińcy są nieskończenie odważni, nieskończenie kochający wolność. Będziemy żyć i będziemy żyć wolni. Chociaż wróg nie używa broni nuklearnej, ruiny naszych miast, które zostały doszczętnie spalone przez rosyjskie bomby i artylerię, są podobne do tego, co właśnie tu widziałem. To był dla mnie zaszczyt być w Muzeum Pokoju – powiedział.