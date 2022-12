To taki mądry człowiek, słychać czasem i w Polsce o Emmanuelu Macronie. Prezydent intelektualista, który ciekawie z Houellebecqiem pogada. Jednak albo nie przekłada się to na zrozumienie wydarzeń na kontynencie, na którym Francja nadal chciałaby odgrywać wiodącą rolę. Albo coś jeszcze gorszego - jej prezydent całkiem na serio uważa, że sprawcę największej zbrodni w Europie od czasów drugiej wojny światowej należy nagradzać i posłusznie wsłuchiwać się w jego wydumane obawy.

To ponure albo-albo nasuwa po puszczonym w sobotę wywiadzie Macrona dla francuskiej telewizji publicznej. Odwołał się w nim do Władimira Putina, który zanim jeszcze Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, domagał się „gwarancji bezpieczeństwa” dla swojego kraju. Macron ni mniej, ni więcej - po przeszło dziesięciu miesiącach rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie - uznał, że do tych żądań Zachód „musi się odnieść”. Nawet wyliczył do jakich: do sprzeciwu Rosji wobec rozszerzenia NATO i rozmieszczenia broni „która mogłaby jej zagrozić”. Nie, nie ma wątpliwości, że Macron uważa, że „musi się odnieść” oznacza danie Rosji jakichś gwarancji. Sam to powiedział.

Macron opowieści o poważnym traktowaniu obaw Rosji i włączaniu jej do europejskiej architektury bezpieczeństwa snuł do ostatnich chwil przed rozpoczęciem wielkiej wojny. To taka francuska obsesja, wywołana głównie niechęcią do dominacji amerykańskiej w NATO, i uzupełniona ignorowaniem zdania krajów sojuszu z flanki wschodniej. Ale z każdym dniem po 24 lutego miał szansę się przekonać, jakim państwem jest Rosja. Na pewno nie miłującym pokój i prawo międzynarodowe, i na pewno nie zagrożonym przez zły Zachód, marzący tylko o tym, by wycelować rakiety w Moskwę. Prawda jest inna i on o tym wie: Zachód nawet Ukrainie nie pozwala odpalać rakiet w rosyjskie cele wojskowe tuż za ukraińską granicą, choć stamtąd jest atakowana.

Troskę o rosyjskie bezpieczeństwo Macron wyraził w chwili, gdy Kreml realizuje plan wykończenia Ukrainy chłodem i głodem. W szczególnie trudnym dla niej momencie także dlatego, że jest naciskana na przystąpienie do negocjacji z najeźdźcą. Jeżeli by poważnie potraktować słowa Macrona o konieczności uwzględnienia moskiewskich obaw związanych z pojawieniem się NATO „u wrót Rosji”, to po co by teraz do sojuszu przyjmować Finlandię i Szwecję? Moskwie się to przecież nie podoba.

Wojna nie zmieniła Macrona. To bardzo bolesne doświadczenie dla krajów, które leżą obok Rosji, nie zagrażały jej, a ona im tak. Troska o „gwarancje bezpieczeństwa” dla państwa, które niedawno Parlament Europejski uznał za sponsorujące terroryzm, nie była i nie będzie naszą troską. I tego boleśnie powinna doświadczyć myśląca o swoich interesach Francja.