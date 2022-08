Bo pozornie hasła głoszone przez narodowców nieco z przesłaniem rocznicy wybuchu Powstania się mijają. Szli przez stolice skandując „przecz z Unią Europejską”, na czele marszu zaś nieśli sztandar z przekreślonymi sierpem i młotem, swastyką, tęczową flagą oraz twarzą prezydenta Warszawy oraz podpisem „Stop totalitaryzmom”. Na koniec tego wszystkiego organizator marszu narodowców, Robert Bąkiewicz wyszedł i stwierdził: ­- Niech nikt nam nie wmawia, że jako Polacy walczyliśmy z nazistami. Niech nikt nam nie wmawia, że walczyliśmy o tą równość rewolucyjną.

Paradoksalnie to wszystko bardzo spójne. Bąkiewicz nie chce by używać pojęcia naziści, lecz Niemcy, by podkreślić, że problemem nie była totalitarna ideologia, która doprowadziła do niewyobrażalnej tragedii XX wieku, ale fakt, że dokonali jej Niemcy. Ważna jest tu identyfikacja narodowa, bo nazizmu już nie ma, ale Niemcy są dalej. A w imaginarium Bąkiewicza to wciąż największy wróg – poświęca mu w swych wystąpieniach znacznie więcej miejsca niż Putinowi (podobnie zresztą jak prezes PiS). Niemcy bez Nazizmu są w tej narracji tak samo groźni jak Niemcy z nazizmem, a może nawet gorsi. Bo dziś przecież przebierają się w szatki Europejczyków.

Czy Bąkiewicz jedynie nie stawia kropki nad i obrazu Polski jako atakowanej przez ideologię LGBT, przez którą Polacy będą sobie dwa razy dziennie zmieniali płeć?

Czy nie jest to jednak wizja świata, jaką reprezentuje podczas swoich wystąpień Jarosław Kaczyński? Czy Bąkiewicz jedynie nie stawia kropki nad i obrazu Polski jako atakowanej przez ideologię LGBT, przez którą Polacy będą sobie dwa razy dziennie zmieniali płeć; Polski, której suwerenność jest szarpana przez Unię Europejską, która działa na zlecenie Niemiec, które właśnie odbudowują Czwartą Rzeszę, obrazu odmalowywanego na dotychczasowych spotkaniach prezesa z aktywem partii. Przecież – zgodnie ze słowami Jarosława Kaczyńskiego – Platforma Obywatelska realizuje interesy Niemiec, więc twarz wiceszefa Platformy Rafała Trzaskowskiego obok swastyki jest czymś w tej narracji zupełnie naturalnym.

Przecież ta wizja przebija z wystąpień Kaczyńskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, wielu prawicowych publicystów, którzy w antyniemieckości i antyunijności, szukają nowego, silniejszego spoiwa ideologicznego i politycznego. No bo przecież idzie kryzys, gospodarka zwalnia, ceny rosną, sytuacja na Wschodzie jest nieciekawa. Nie myślcie jednak, wyborcy, by nie głosować na rządzącą prawicę, bo za opozycją czai się Unia, a tak naprawdę Niemcy, którzy chcą nas upokorzyć, zmienić w jeden z landów nowej rzeszy, narzucić tęczową ideologię pod pozorami flagi europejskiej, błękitnej z niebieskimi gwiazdkami. Taki podział dla PiS jest wygodnym ratunkiem, przekierowaniem od tematu od problemów rzeczywistości. Ale jest fatalny dla Polski. Bo sprowadza spór polityczny do absolutnych skrajności Polskę stać na coś więcej niż wybór między Polską tęczową a Polską coraz bardziej brunatną. Szkoda jednak, że taką alternatywę usiłuję się zbudować na pamięci Powstania Warszawskiego. Szczególnie, że wczoraj na ulicach stolicy widziałem tysiące ludzi, którzy chcieli zamanifestować szacunek do odwagi Powstańców, zadumać się nad ich ofiarą, wspólnie dać wyraz swemu patriotyzmowi. A nie wyklinać opozycję, podniecać nienawiść do Niemiec, czy „ideologii LGBT”. Spotkałem wśród śpiewających powstańcze pieśni na placu Piłsudskiego znajomych chwalących i krytykujących rządzących i opozycję, wierzących i niewierzących. Wielu z tych, którzy wczoraj przyszli wspomnieć rocznicę powstania, nie chce się dawać wciągać w tę szatańską alternatywę, w ten podział na tęczowych i brunatnych.