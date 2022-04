Pozornie wypowiedzi polityków PiS w sprawie unijnej pomocy dla Polski w związku z napływem uchodźców z Ukrainy się wykluczają. Bo np. szef partii Jarosław Kaczyński powiedział, że jesteśmy na tyle zamożnym krajem, by nie musieć prosić o pomoc UE. „Oczywiście wierzymy, że zasługujemy na jakąś pomoc, ale nie będziemy o nią prosić” – mówił w wywiadzie dla „Polski Times”. Podobną deklarację złożył kilka dni temu rzecznik partii Radosław Fogiel. Z drugiej strony słyszymy od innych polityków PiS narzekania, że Unia nie chce nam pomóc, że przekazała dotychczas zaledwie pół miliarda euro, a potrzeby są znacznie większe...

Ale ta sprzeczność jest pozorna. PiS stara się bowiem Polakom Unię zohydzić. Gra na narodowej dumie, ale równocześnie na poczuciu krzywdy: przecież Polska tak pięknie się zachowuje, tak solidarnie przyjęła Ukraińców, teraz więc powinna być również solidarnie potraktowana przez Wspólnotę. Cel tej operacji jest jasny – chodzi o to, by pokazać, że owszem, wojnę wywołał Putin, ale Unia też jest zła, bo zamiast „odpuścić” Polsce spór o praworządność, nakłada „sankcje” na Polskę, blokując miliardy z Funduszu Odbudowy.

I też w tych kategoriach należy rozumieć wysłany przez premiera list do Komisji Europejskiej, o którym piszemy dziś w „Rzeczpospolitej”. Mateusz Morawiecki domaga się w nim, by stworzyć fundusz pomocowy ze środków pochodzących z konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że to zabieg PR-owy, mający pokazać, że Unia broni rosyjskich oligarchów, a Polsce wstrzymuje fundusze.

Oczywiście istotą tego sporu jest kwestia praworządności. PiS jest nieustannie naciskane przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry argumentem, że jak zlikwidowana zostanie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, to w następnym ruchu KE postawi Polsce kolejne warunki, bo nie chodzi o sądy, ale o to, że Bruksela, a tak naprawdę Niemcy i Francja, chcą pozbawić nas suwerenności i zrobić z Polaków obywateli drugiej kategorii, którym wolno mniej niż innym. Pomysł ministra Michała Wójcika, by nasze państwo przestało płacić składkę unijną, jest tylko konsekwencją tego paranoicznego myślenia.

Nieustannie krytykując Brukselę, politycy Zjednoczonej Prawicy chce pokazać, że Europa nie ma moralnego prawa wytykać Polsce braku praworządności. W ten sposób PiS marnuje historyczną szansę, jaka stanęła przed naszym krajem. W następstwie rosyjskiego ataku na Ukrainę Polska znalazła się w kluczowym miejscu. Przez nasz kraj przechodzi pomoc humanitarna i wojskowa dla walczącej Ukrainy. To jedno z ważniejszych miejsc na mapie nowego porządku bezpieczeństwa tej części świata. A solidarność, jaką Polacy okazali Ukraińcom, jest doceniana na całym świecie i sprawia, że wizerunek naszego kraju w ciągu dwóch miesięcy się niezwykle poprawił.

Tymczasem polski rząd bierze ukraińskich uchodźców za zakładników swojego konfliktu z Unią i brnie w absurdalną politykę europejską, która – jak się wydawało po 24 lutego – poniosła absolutną klęskę.