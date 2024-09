Stronie Śląskie: Wody Polskie za późno poinformowały o przerwaniu tamy? „Mam żal”

Jan Kalfas – były dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Kłodzku, który odszedł ze swojego stanowiska po powodzi – stwierdził zaś, że gdyby informacja o przerwaniu zapory dotarła do Kłodzka wcześniej, tragiczne zdarzenia mogłyby się potoczyć zupełnie inaczej. - Co prawda wody nikt by nie zatrzymał, ale ludzie mieliby więcej czasu. Można było zapobiec tej tragedii, jaka się wydarzyła. Nie mówię tutaj o budynkach, bo te w sposób naturalny mogły ulec zniszczeniu, ale ludzie mogli dużo uratować - podkreślił w rozmowie z RMF FM.

Jak przyznają mieszkańcy Kłodzka, gdyby wiedzieli wcześniej o pękniętej tamie, mogliby uratować swój dobytek.

Dlaczego Wody Polskie tak długo zwlekały z wydaniem oficjalnego komunikatu o przerwaniu zapory? Jak twierdzi burmistrza Kłodzka, na tamie mogło już wówczas nikogo nie być. - Ja uważam, że operator powinien być zadysponowany tam cały czas. Jeżeli byłoby zagrożenie dla życia operatora to on powinien się przenieść w wyższe partie tego miejsca, a są takie możliwości - powiedział Piszko. - Wody Polskie przekonują w oświadczeniu, że pracownicy zapory ewakuowali się na samym końcu, ale nie zdradzają, o której było to godzinie - dodał.

Wody Polskie o przerwaniu tamy w Stroniu Śląskim: Ostrzegaliśmy samorządy o przeciążeniu

Jak zaznaczają Wody Polskie w oficjalnym oświadczeniu, jedynym odbiorcą informacji o przerwanej zaporze mogła być straż miejska. Tymczasem mieszkańcy Stronia Śląskiego pytają o alternatywne środki łączności – zapora w Stroniu Śląskim była bowiem bardzo istotnym i strategicznym obiektem.

W rozmowie z RMF FM Mateusz Chłystun, wieloletni pracownik zarządzania kryzysowego, podkreśla, że telefonia komórkowa przestała działać od razu. - Nie było alternatywnych środków łączności, a to jest podstawa w zarządzaniu kryzysowym – alternatywne środki łączności, analogowe. Co szkodziło zbudować tutaj wielką stację pracującą na krótkich falach, które by mogły normalnie obsługiwać radiotelefony, tak jak to ma GOPR, TOPR i wszystkie inne służby, np. policja - stwierdził.

Podczas konferencji prasowej Wód Polskich zapytano o właśnie alternatywne środki łączności, dzięki którym można było poinformować samorządy bądź inne instytucje odpowiedzialne za ewentualną ewakuację. - Nie. (...) Mamy przewidziane wspólne szkolenia razem z innymi służbami, już w tej chwili się umawiamy. Dotychczas takie mieliśmy – podpisaliśmy kilka miesięcy temu porozumienie z WOT-em i tutaj współpraca się rozwija. Natomiast na pewno w ramach wniosków wysnuwanych i jakby podsumowaniu tego, co się działo, taki sprzęt zakupimy - powiedziała prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska, zaznaczając, że Wody Polskie ostrzegały samorządy o przeciążeniu tamy w Stroniu Śląskim. Te miały jednak nie podjąć decyzji o ewakuacji.