Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski zaznaczył, że "to jest ogromna siła, która niszczy budynki". - Na nagraniach widać, że jeden z budynków Stroniu Śląskim jest po prostu burzony przez wodę, ta woda go zmiata i go nie ma – dodał.

„Do Stronia Śląskiego wysłano śmigłowiec Mi-17, który pomoże w ewakuacji” - poinformowało Ministerstwo Obrony.

"W Stroniu Śląskim doszło do zerwania mostu, przez miasto przechodzi duża fala wody. Żołnierze wspierający miejscową ludność mają odciętą lądową drogę powrotną. Wielu mieszkańców wymaga ewakuacji z dachów swoich domów" - napisały na platformie X Wojska Obrony Terytorialnej.