Inna forma pomocy UE to zgoda na przesunięcie środków z Funduszy Strukturalnych czy Krajowego Planu Odbudowy. Jest ona właściwie przesądzona. Minister polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ocenia, że nasz kraj mógłby w ten sposób wygospodarować nawet 3,5 mld zł, czyli jakieś 20 proc. szacowanych kosztów powodzi. Tyle że chodzi o środki już przyznane Polsce, a nie nowe fundusze. Mechanizm zakłada więc, że Warszawa rezygnuje z projektów infrastrukturalnych czy aktywizacji zawodowej w jakimś regionie, aby wesprzeć obszary dotknięte kataklizmem.

Unia wraz z resztą świata zasadniczo przegrała walkę ze zmianą klimatu

Niedostosowanie budżetu Unii do skutków kataklizmów naturalnych będzie coraz większym problemem. Mówi o tym komisarz ds. rozwoju Janez Lenarcic. Wskazał, że o ile w latach 80. XX wieku straty te wynosiły w krajach obecnej UE ok. 8 mld euro rocznie, o tyle teraz jest to 50 mld euro rocznie. A będzie coraz więcej, bo zjednoczona Europa, podobnie jak cały świat, zasadniczo przegrała walkę o powstrzymanie zmian klimatycznych. W niedawnym raporcie unijni audytorzy wątpią, aby udało się osiągnąć do 2030 roku zakładane ograniczenie o 55 proc. emisji gazów cieplarnianych w stosunku do stanu z 1990 r., skoro idzie na to ledwie 10 proc. zakładanych inwestycji. Od wyśrubowanych norm ekologicznych dla rolników po zakaz sprzedaży aut spalinowych: Bruksela wycofuje się z kolejnych „zielonych” reform, bo są one tak kosztowne, że przyczyniają się do sukcesu populistycznych ugrupowań nacjonalistycznych. A przejęcie władzy przez te ostatnie jest bardziej bezpośrednim zagrożeniem niż zmiana klimatu. Przynajmniej tak się dziś wciąż wielu wydaje.