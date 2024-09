Premier Donald Tusk o pomocy powodzianom. „Rząd nie będzie skąpił grosza”

Zauważył też, że mamy do czynienia z dezinformacją organizowaną przez państwa wrogie Polsce. – Tak jest od wielu miesięcy głównie w związku z wojną w Ukrainie ale też w czasie covidu – mówił premier. – To już jest niestety norma nie tylko w Polsce, że farmy rosyjskich trolli generują dezinformację. Ale mamy też do czynienia z dezinformacją bez złej woli, spontaniczną. Mamy ludzi, którym wydaje się że coś wiedzą i mamy do tego media społecznościowe. Uwierzcie mi, ci ludzie w mundurach naprawdę też stają na głowie, żeby wszystko było jak najszybciej – zapewniał Tusk.