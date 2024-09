Powódź na południu Polski. Minister radzi omijać lasy. "Drzewa mogą padać"

Rzeka Biała Głuchołaska zalała Głuchołazy PAP/Michał Meissner

Powódź w Polsce. Kilkadziesiąt tysięcy osób bez prądu

Na jakim obszarze ma zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej? Minister klimatu nie umiała odpowiedzieć. - Ponieważ nie ma mnie w Warszawie, nie mam tych precyzyjnych informacji - przyznała. - Wiadomo, że najtrudniejsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, trochę na Śląsku - dodała.

Minister Hennig-Kloska deklarowała pomoc z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O jakich środkach jest mowa? - To będzie pewnie kilkadziesiąt milionów złotych łącznie w dotacjach i drugie tyle w pożyczkach z narodowego funduszu na likwidację skutków powodzi - odparła. - To głownie środki dla samorządów, na to, by przywracać te miejsca do życia - doprecyzowała.

Minister była też w Polsat News pytana, ile osób w Polsce nie ma prądu i dostępu do bieżącej wody. - Wczoraj zaczynaliśmy dzień od awarii 1300 stacji transformatorowych niskiego i średniego napięcia, to było w którymś momencie 80 000 osób, w tej chwili schodzimy do ok. 60 tys., ale wciąż jest problem z dotarciem na część rejonów - odpowiedziała.

Minister klimatu apeluje, by nie chodzić do lasu

Paulina Hennig-Kloska wygłosiła także apel dotyczący lasów. - Apeluję o ograniczenie absolutnie do minimum albo do zera wycieczek do lasów. Lasy na tym terenie (...) będą ogromnym zagrożeniem, bo korzenie drzew są bardzo osłabione, zwłaszcza tam, gdzie woda stała, gdzie mieliśmy do czynienia z bardzo silnymi opadami - oświadczyła zaznaczając, że w Karkonoskim Parku Narodowym sytuacja jest "bardzo trudna". Minister mówiła, by omijać lasy. - I uwzględniać podróżując, przemieszczając się, bo drzewa nawet przy średnim wietrze mogą dalej padać, zarówno na drogi, potoki, szlaki różnego typu - powiedziała minister w rządzie Donalda Tuska.