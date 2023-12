Wybuch wulkanu na Islandii. Erupcja zniszczy rybackie miasteczko?

Czytaj więcej Planeta „5 minut na zabranie rzeczy”. Wymarłe miasto w Islandii czeka na wybuch wulkanu W Grindavik, mieście w południowo-zachodniej Islandii, można zobaczyć ogromne pęknięcia w nawierzchni dróg, spowodowane trzęsieniem ziemi. Władze obawiają się erupcji wulkanu, dlatego ewakuowano mieszkańców. Dostali pięć minut, by zabrać najcenniejsze rzeczy. Reszta może zostać zniszczona przez lawę.

Sejsmolodzy uważali wówczas, że erupcja wulkanu jest nieuchronna.



Na Półwyspie Reyjkjanes, na którym doszło do wybuchu, w ostatnich latach był miejscem, w którym dochodziło do regularnych erupcji wulkanów. W 2021 roku fontanny lawy zaczęły być wyrzucane na wysokość 500 do 750 metrów w rejonie systemu wulkanicznego Fagradalsfjall. Aktywność wulkaniczna w tym rejonie utrzymywała się wówczas przez sześć miesięcy, co przyciągało na półwysep wielu Islandczyków i zagranicznych turystów.



W sierpniu 2022 roku w tym samym rejonie doszło do trzytygodniowej erupcji.