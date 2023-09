To już druga opinia rzecznika TSUE w sprawie C-470/21 La Quadrature du Net i in. Pierwszą opinię Maciej Szpunar przedstawił 27 października 2022 r. Sprawa miała być rozpatrywana przez Trybunał Sprawiedliwości w połowie maja 2023 r., ale na wniosek wielkiej izby, TSUE postanowił przydzielić sprawę pełnemu składowi. Druga opinia została wydana z powodu ponownego otwarcia ustnego etapu postępowania, które dotyczy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w celu ochrony własności intelektualnej w Internecie.

Czytaj więcej Dane osobowe Służby nie muszą mieć zgody sądu na dostęp do danych internautów Organy państwa powinny mieć dostęp do danych osobowych powiązanych z adresami IP, jeżeli to jedyny sposób identyfikacji osób podejrzanych o popełnienie naruszeń praw autorskich w Internecie - uważa pierwszy rzecznik generalny TSUE Maciej Szpunar.

Wolność kontra prawo

Jak informuje TSUE, sprawa dotyczy sporu wokół przyjętego we Francji w 2010 r. dekretu o uprawnieniach Wysokiego Urzędu ds. rozpowszechniania utworów i ochrony praw w Internecie (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet; dalej Hadopi). Organ ten zapewnia poszanowanie praw własności we Francji. W przypadku wykrycia naruszenia praw autorskich przez internautę, Hadopi kieruje do niego zalecenie nakazujące mu powstrzymanie się od wszelkich dalszych naruszeń, a następnie kolejne zalecenie w przypadku ponowienia naruszenia. W razie niezastosowania się do dwóch pierwszych zaleceń i dopuszczenia się przez internautę kolejnego naruszenia Hadopi może zwrócić się do prokuratury o wszczęcie postępowania karnego.

Ten system „stopniowej odpowiedzi” zakłada, że Hadopi może zidentyfikować sprawcę naruszenia, by wysłać mu wspomniane zalecenia. W tym celu dekret pozwala Hadopi zwrócić się do operatorów łączności elektronicznej o dostarczenie mu danych dotyczących tożsamości cywilnej użytkownika na podstawie przypisanego adresu IP, który został użyty do popełnienia przestępstwa.

Jednak cztery stowarzyszenia ochrony praw i wolności w Internecie kwestionują ten dekret na drodze sądowej. Dlatego Rada Stanu (Conseil d’État - we francuskim porządku prawnym organ opiniujący wszystkie projekty ustaw i dekretów autorstwa rządu) zwróciła się do Trybunału z pytaniem, czy gromadzenie danych dotyczących tożsamości cywilnej odpowiadających adresom IP oraz zautomatyzowane przetwarzanie tych danych do celów zapobiegania naruszeniom praw własności intelektualnej bez uprzedniej kontroli ze strony sądu lub organu administracyjnego jest zgodne z prawem Unii.