Minister finansów wydał objaśnienia podatkowe w sprawie rozliczeń w programach twinningowych. Tłumaczy m.in., jak ustalać miejsce opodatkowania wynagrodzeń uczestniczących w nich ekspertów.

Co to jest twinning

Twinning to program współpracy rozwojowej Unii Europejskiej skierowany do administracji publicznej (nazywany jest też programem współpracy bliźniaczej). Jego założeniem jest rozwój nowoczesnej administracji w państwach niebędących członkami UE (lub nowo przyjętych). Do tych państw instytucje publiczne krajów członkowskich wysyłają swoich ekspertów.

W realizacji projektu uczestniczy także Polska. Wysyłani do innych krajów eksperci są zatrudnieni w instytucjach polskiej administracji, np. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Instytucie Badań Edukacyjnych. Są to doradcy długoterminowi (RTA) oraz krótkoterminowi (STE).

Jak opodatkować ich wynagrodzenia? Sposób rozliczenia zależy przede wszystkim od tego, gdzie jest ich rezydencja podatkowa. Decyduje o tym miejsce zamieszkania. Jego definicja znajduje się w art. 3 ustawy o PIT. Przepis ten mówi, że miejsce zamieszkania w Polsce ma ten, kto na jej terytorium:

– posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub