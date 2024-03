„Parlament wzywa Rosję by w pełni zwróciła Rumunii pozostałą część skarbu narodowego Rumunii, wysłanego do Rosji na przechowanie w latach 1916 i 1917” – głosi rezolucja. „W odpowiedzi można im tylko powiedzieć: idźcie w …” – odpisał PE Dmitrij Miedwiediew, były premier i prezydent Rosji.

Dziesiątki ton wywiezionego złota

W czasie pierwszej wojny światowej Rumunia w 1916 roku wystąpiła po stronie Ententy (jako sojusznik Rosji). Ale pod naciskiem wojsk niemieckich, austro-węgierskich i bułgarskich w grudniu 1916 roku padła ich stolica, a Rumuni musieli cofać się do Mołdawii, której część znajdowała się w owym czasie w granicach ich kraju.

By uchronić skarb narodowy (nie tylko 91,5 tony czystego złota, złote monety ale również królewskie kosztowności i obrazy oraz archiwa państwowe) Bukareszt postanowił wysłać go na przechowanie do swego jedynego sojusznika, z którym miał granicę lądową. Chciał uchronić skarb od wpadnięcia w ręce wrogich żołnierzy. Dwoma transportami, liczącymi w sumie 40 wagonów, przewieziono go do na przechowanie Państwowemu Bankowi Imperium Rosyjskiego w Moskwie. I już Rumuni go nie zobaczyli.