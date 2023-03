Msza pożegnalna odbyła się w Bazylice św. Trójcy w Kobyłce pod Warszawą. W ceremonii pogrzebowej wzięli udział m.in. przedstawiciele IPN i ambasady Węgier w Polsce. Na cmentarzu parafialnym w Kobyłce żołnierze spoczęli w grobie wojennym. IPN sfinansował ekshumację i wymurowanie grobu, zaś strona węgierska ufundowała tablicę epitafijną.

Instytut realizował zapis z Umowy z 24 października 2013 r. między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Węgierskiej o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświęconych im miejscach pamięci.

Ich szczątki zostały ekshumowane na zlecenie IPN 30 sierpnia 2021 r. Znajdowały się na terenie poligonu między Wesołą a Zielonką, na tak zwanej Kępie Olbrychtowskiej. Miejsce to oznaczone było brzozowym krzyżem z tabliczką z napisem „Tu spoczywa trzech węgierskich żołnierzy 1944”. Szczątki znajdowały się ok 1,5 metra od krzyża, na linii umocnień polowych. Naukowcy stwierdzili, że było to stanowisko moździerza 8 cm, zniszczone w wyniku ostrzału artyleryjskiego. Znaleziono amunicję do karabinu Mannlicher używanego przez żołnierzy węgierskich.

Zdaniem węgierskich historyków ekshumowano szczątki trzech żołnierzy 1 Dywizji Kawalerii z II Korpusu Rezerwowego armii węgierskiej, którzy polegli w walkach z Armią Czerwoną ok. 9 – 10 września 1944 r. Na początku września 1944 wojska Armii Czerwonej osiągnęły rubież: Zegrze, Słupno, Wesoła, Stara Miłosna, Międzylesie, Zbytki. Niemcy rozbudowali obronę Przedmościa Warszawskiego obsadzając ją m.in. żołnierzami węgierskiej 1 Dywizji Kawalerii.