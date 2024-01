Obrazy z życia św. Antoniego odzyskały blask

W 1864 r. kościół został zamknięty przez władze carskie i w latach 1872–1876 został przekształcony w magazyny archiwum wileńskiego. Ołtarze rozebrano, część z nich przekazano do innych kościołów lub, po wycięciu, zbiciu murowanych części ich retabulum, zniszczono. Obrazy, organy, przedmioty liturgiczne zostały rozproszone, część z nich trafiła do innych kościołów. Ściany zostały ponownie pomalowane, w niektórych miejscach położono tynki, a malowidła na sklepieniach pokryto pobiałą wapienną. Z upływem czasu zaczęła ona miejscami złuszczać się i odchodzić, co sprawiło, iż na sklepieniach uwidoczniły się fragmenty malowideł.

W latach trzydziestych XX w. franciszkanie powrócili do kościoła, ale rozpoczętą odbudowę przerwała wojna. W czasach sowieckich świątynia ponownie pełniła funkcję archiwum. Dopiero od maja 1998 r. franciszkanie rozpoczęli prace konserwatorskie w kościele.