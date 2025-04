Komentarze chińskiego Ministerstwa Handlu były zbieżne z wypowiedzią rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Guo Jiakuna, który również potwierdził brak trwających rozmów.

Obaj rzecznicy podkreślili oficjalne stanowisko Chin, zgodnie z którym Pekin byłby gotowy do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, pod warunkiem, że będzie traktowany na równych zasadach.

Pekin czeka na ruch Donalda Trumpa

„Chiny zdecydowanie chcą deeskalacji wojny handlowej, ponieważ szkodzi ona obu gospodarkom” — powiedziała CNBC Yue Su, główna ekonomistka ds. Chin w The Economist Intelligence Institute. „Jednak ze względu na niespójność polityki Trumpa i brak jasności co do jego rzeczywistych celów, strategia Chin przesunęła się z koncentrowania się na tym, czego ty potrzebujesz, na to, czego ja potrzebuję. I żądanie, by USA zniosły jednostronne taryfy, odzwierciedla tę zmianę” – dodała.

Na początku tego tygodnia Chiny zagroziły środkami odwetowymi wobec krajów, które mogłyby zawrzeć umowy z USA kosztem interesów Pekinu.

„Musimy także dostrzec, że jest to dla Chin moment na zasadzie wszystko albo nic, jeśli chodzi o relacje z USA” — dodała Su. — „Nie zdziwiłabym się, gdyby Chiny przyjęły bardziej jastrzębie stanowisko, jeśli USA będą kontynuować eskalację napięć” – dodała.