Ceny jednak nadal będą raczej rosły. Grudzień tradycyjnie przynosi wzrost cen produktów spożywczych, w tym masła, ze względu na zwiększony popyt przed świętami. Spadek liczby promocji również jest zjawiskiem typowym dla tego okresu. Ceny masła mogą utrzymywać się na wysokim poziomie dłużej, z powodu wyższych kosztów produkcji – komentuje Karolina Mańkowska, analityczka ASM SFA. – Należy założyć, że o ile nie nastąpi stabilizacja na rynku mleczarskim lub spadek inflacji, o tyle ceny zbliżone do 10 zł za kostkę masła staną się nową normą, a promocje będą rzadsze niż w poprzednich latach – dodaje.

Czekolada na wagę złota

Autorzy badania z UCE Research zwracają też uwagę na ceny słodyczy, które już w maju były najmocniej drożejącą kategorią, ze wzrostem r./r. na poziomie 12,9 proc. Powodem był wówczas wzrost cen kakao i cukru. Obecnie na wzrost w tej kategorii również wpływają ceny surowca, jakim jest kakao.

– Słodycze to wciąż jedne z najczęściej wybieranych produktów na prezent. I zawsze ich ceny w grudniu rosły, więc teraz nie będzie inaczej – przyznaje jedna z dużych sieci handlowych.

W efekcie dla wielu konsumentów święta mogą być trochę skromniejsze niż rok temu. – Powód jest ten sam co zawsze, tj. drożyzna w sklepach. Co prawda różnica cen r./r. nie jest tak duża jak w zeszłym roku, ale drożyzna wciąż jest mocno odczuwalna przez konsumentów, bo to kolejny rok z rzędu, gdzie ceny rosną – mów Robert Biegaj, ekspert rynku z Grupy Offerista. Z badania dla firmy wynika, że jeśli chodzi o planowane wydatki świąteczne na osobę, najwięcej wskazań ma przedział 200–300 zł – 13 proc. Z kolei 12,8 proc. respondentów wybiera 400–500 zł, a 12 proc. wyda powyżej 1 tys. zł na osobę. – Zeszłoroczne i tegoroczne wydatki są na bardzo zbliżonym do siebie poziomie. Wspólnym mianownikiem jest to, że konsumenci wciąż dość ostrożnie podchodzą do świątecznych wydatków. Wydają tylko tyle, ile w zasadzie muszą. To zatem wskazuje na to, że duch oszczędzania wciąż wisi w powietrzu. I to pomimo tego, że przecież inflacja rok do roku nie jest tak wysoka jak w 2023 r. – dodaje.

Będzie coraz drożej

W efekcie oczekiwania co do dalszego wzrostu cen są silne. Z badania GfK – An NIQ Company wynika, że więcej Polaków spodziewa się pogorszenia sytuacji swojego gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Obecnie wynik ten wynosi -3,8 pkt, co pokazuje przewagę pesymistów nad optymistami. W październiku ocena wynosiła -3,3 pkt, a we wrześniu tylko -0,2 pkt.