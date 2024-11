Wynik hipermarketów i wzrost liczby klientów można tłumaczyć na przykład sezonem zakupów szkolnych, ponieważ takie sklepy z racji rozmiarów mają zawsze najszerszą tego typu ofertę. A także zachęcają najróżniejszymi promocjami.

Konsumenci nie chcą wydawać

Dane potwierdzają, ze konsumenci są wciąż w nie najlepszych nastrojach i bardzo ostrożnie podchodzą do wydawania. Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – An NIQ Company wciąż jest na niewielkim, ale jednak minusie, co pokazuje, że przeważają osoby z negatywnym nastawieniem. Firma podaje, że w najlepszych nastrojach konsumenckich niezmiennie znajdują się ludzie młodzi (od 15 do 29 lat), gdzie wskaźnik to nawet około 20 na plusie. Dla porównania badani z grupy 50-59 i powyżej 60 lat odnotowali średni wskaźnik nastrojów na poziomie sięgającym kolejno minus 15,5 i minus 8,9 jednostki, co stanowi niewielki, choć wyraźny spadek w relacji miesiąc do miesiąca.

Na podstawie innych danych z raportu widać, że z kolei liczba klientów wzrosła tylko we wspomnianym segmencie convenience i to jedynie o 0,7 proc. rdr. Spadła zaś w przypadku supermarketów i to o 4,8 proc., a dyskontów o 3,1 proc. W przypadku największych hipermarketów spadek wyniósł 1,4 proc.

- Takie różnice w liczbie klientów nie powinny na ten moment budzić niepokoju. Specyfika trzeciego kwartału zrobiła tu swoje. Ponadto to nie liczba klientów w największym stopniu wpływa na wyniki formatów – mówi Miłosz Sojka z Proxi.cloud.