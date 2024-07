James Dyson zapowiadał, że będzie inwestować w „nowoczesne, przyszłościowe gospodarki gdzie indziej”

Równocześnie Wielka Brytania ma pozostać ważnym ośrodkiem działalności badawczo-rozwojowej firmy, a także siedzibą Instytutu Dysona, który kształci 160 inżynierów. Jednak, jak informuje BBC, pracownicy koncernu twierdzą że „wszyscy zaangażowani w prace B+R opuścili budynki”.

- Wszystko to jest w jaskrawym kontraście do obietnicy Jamesa, że B+R pozostanie w Wielkiej Brytanii po przeniesieniu siedziby głównej do Singapuru. Uważamy, że jest to oczywiste obniżenie kosztów poprzez wykorzystanie naszych odpowiedników w Azji Południowo-Wschodniej, których zatrudnienie jest tańsze – stwierdzili pracownicy cytowani przez BBC.

Koncern Dyson, w odpowiedzi na pytanie BBC dotyczące wypowiedzi pracowników, podał, że jest to „kategorycznie nieprawdziwe stwierdzenie”.

Właściciel i twórca firmy James Dyson od dawna jednak krytykuje politykę gospodarczą Wielkiej Brytanii. Wprowadzoną w kwietniu 2023 roku podwyżkę podatku od osób prawnych z 19 do 25 procent skomentował mówiąc, że będzie inwestować w „nowoczesne, przyszłościowe gospodarki gdzie indziej”.